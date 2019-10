A deputada Joice Hasselmann diz que Eduardo Bolsonaro é um “menino” que “não consegue nada sozinho”

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) se referiu ao deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, como “menino” que “nem com a ajuda do pai” conseguiu assumir a liderança do PSL na Câmara.

As declarações de Joice, que foi destituída na quinta-feira (17) pelo presidente da República da liderança do governo no Congresso, foram dadas nesta sexta-feira (18), no início de uma reunião do comando do PSL para discutir o racha aberto entre o partido e o Palácio do Planalto.

“Eu assinei a lista [de apoio ao deputado] Waldir porque eu dei a minha palavra. Eu não vou sacrificar a minha palavra e a minha honra por conta de dois meses na liderança, botando um menino na liderança que não consegue nada sozinho”, disse Joice, referindo-se à guerra de listas deflagrada entre a ala bolsonarista do PSL e o grupo alinhado ao deputado Luciano Bivar (PSL-PE), presidente da sigla.

Os bolsonaristas tentaram destituir Waldir da liderança do partido na Câmara e substituí-lo por Eduardo, mas o movimento não teve êxito porque houve a invalidação de assinaturas coletadas. Joice endossou a permanência de Waldir e acabou punida pelo presidente Bolsonaro com a perda da liderança do governo no Congresso.

“Nem com a ajuda do pai [o Eduardo] conseguiu a maioria para estar líder do PSL. Então que tipo de liderança há no Eduardo Bolsonaro? Eu gosto do Eduardo Bolsonaro, agora tudo o que ele conseguiu foi à sombra de alguém. Nem mesmo com a interferência direta do Presidente da República ele conseguiu maioria para ser líder. E se conseguir eventualmente, porque a pressão continua; se conseguir de um ou de outro, não vai ter legitimidade”, completou.

A ex-líder do governo no Congresso disse ainda nesta sexta que na crise o partido está “separando o joio do trigo” e defendeu que o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) deve ser expulso da sigla, por ele ter gravado uma reunião de parlamentares em que Waldir disse que iria “implodir” Bolsonaro. “A gente tem araponga dentro do partido gente, olha que coisa sensacional”, ironizou Joice.

“Não adianta você ter 53 deputados e 15 atrapalhando e o resto trabalhando. Então a porta da rua tem que ser a serventia da casa. Alguns já estão suspensos, porque atacaram o partido, e eu acho que alguns têm que ser expulsos e o mandato discutido na Justiça”, concluiu a parlamentar.