A direção do Inter não descarta fazer uma proposta para contratar Guerrero

Após derrotar o Atlético-MG por 1 a 0 no Independência, o vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, foi questionado sobre a possibilidade do Colorado contratar o centroavante Paolo Guerrero. O contrato do peruano com o Flamengo está próximo de acabar e os dirigentes observam a situação.

“Em 2014, fomos a São Paulo e conversamos com os representantes dele, mas depois perdemos as eleições e não conseguimos tocar nada adiante. É um grande jogador que interessa não só ao Flamengo, que, pelo que sabemos, está fazendo esforço para renovar”, revelou.

O dirigente negou que a questão financeira possa pesar em uma eventual proposta pelo atacante.

“Todo bom jogador é caro. O Inter é um grande clube e sempre tem que aspirar grandes jogadores. Seja o Guerrero ou outro jogador, o Inter tem condições”, lembrou.

Brasileiro de Aspirantes

Pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Inter B foi superado pelo São Paulo por 1 a 0 na noite desta terça-feira (7), em duelo disputado no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP). Vinicius marcou o único gol da partida. Com o resultado, o Inter permanece na segunda colocação com oito pontos. Na quarta-feira (15), às 17h, o Colorado volta a campo para enfrentar o Vitória no Estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 7ª rodada.

A equipe treinada por Ricardo Colbachini foi a campo com a seguinte escalação: Keiller, Iago Barbosa (Windson), Gabriel da Silva, Fabio Alemão e Ramon; Jéferson, Nonato e Sarrafiore (Luis Felipe); Edson Guilherme (Jeferson Victor), Igor Trindade (Da Silva) e Ronald (Cazzetta).

