A direção do Inter recebeu um documento permitindo a instalação de um setor para que os torcedores possam assistir em pé aos jogos no estádio Beira-Rio

O Inter recebeu um documento que libera o clube para retirar as cadeiras da chamada “Arquibancada Sul” do Beira-Rio. De acordo com a direção colorada, a medida havia sido solicitada pela própria torcida, que desde a reforma do estádio (concluída em 2014) não conta com um espaço para assistir de pé aos jogos, a exemplo do que ocorria na “coreia” – o extinto anel localizado próximo ao nível do gramado, com ingressos populares.

“Agora, o clube trata de iniciar o processo da obra que tornará o Gigante ainda mais democrático e apto para a festa”, comemorou o site oficial do Saci. “O rugido ficará ainda mais forte, torcedor colorado!”

Para isso, o Inter obteve as liberações exigidas por entidades como o Corpo de Bombeiros. “Assim que terminados os jogos deste ano, poderemos fazer as intervenções necessárias para que o novo setor esteja pronto para a temporada de 2019”, explicou o presidente Marcelo Medeiros – que na semana passada confirmou oficialmente a sua candidatura à reeleição.

A Arquibancada Sul se localiza atrás da goleira do antigo placar do Beira-Rio, de costas para o bairro Cristal. Atualmente, o setor abriga a torcida organizada “Guarda Popular”, no anel inferior. A direção estima que cerca de 5 mil colorados poderão acompanhar em pé as partidas do Inter nessa nova configuração.

Barras de segurança

Depois de retiradas, as cadeiras serão substituídas por barras antiesmagamento, distribuídas ao longo das arquibancadas. Elas serão produzidas por uma empresa contratada via licitação e, após a entrega, permitirão o início da obra, que também deve incluir bares e banheiros próprios.

“A empresa contratada recebeu a autorização e iniciará a confecção das barras. Para não haver interdição do estádio, as obras serão iniciadas após o último jogo no Beira-Rio”, informou o vice-presidente de patrimônio, Léo Centeno Junior.

Deixe seu comentário: