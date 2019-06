A disputa de fronteira do Uruguai com o Brasil faz 85 anos

Em frente à escola General Bento Gonçalves, na Vila Thomaz Albornoz, ovelhas pastam no pampa gaúcho. A caixa d’água ao lado destaca a soberania do Estado brasileiro, com o lema do Exército pintado em sua fachada: “Braço forte, mão amiga”.

Mas o prédio está fechado desde o início do ano por falta de professor, obrigando uma dezena de crianças brasileiras a se deslocar 2 km e atravessar a fronteira com o Uruguai para ter aulas numa escola pública da vizinha vila de Masoller.

“São crianças, têm de estudar, então nós as recebemos com alegria. Mas não temos professor de português. Elas também não têm direito aos tablets fornecidos pelo governo uruguaio, então dividem com os coleguinhas”, diz a diretora da escola uruguaia, Blanca Ubal.

Se dependesse da vontade do Uruguai, as vilas irmãs fariam parte do mesmo país. Em agosto, completam-se 85 anos de uma das duas últimas disputas territoriais dos 16 mil km de fronteiras terrestres brasileiras (a outra é uma ilha no rio Quaraí, mais a Oeste, também com o Uruguai).

Em 1934, o país vizinho formalizou em comunicado ao Brasil o desejo de rediscutir a posse de uma área de 22 mil hectares, equivalente a 15% do município de São Paulo.

Segundo o Uruguai, houve um erro de identificação do Arroio Invernada, definido como fronteira no tratado entre os países de 1851. O riacho para os uruguaios seria um pequeno curso d’água 15 km ao norte. Em 1974, mapas uruguaios passaram a chamar a zona de formato triangular de “área contestada”.

Na região vivem 40 famílias brasileiras na vila Thomaz Albornoz, criada em 1985, nos estertores do regime militar, para reforçar a posse brasileira sobre o território. Mas seus habitantes sentem bem mais a presença do Estado uruguaio.

“Aqui estamos largados. Quando chove ficamos quatro ou cinco dias sem luz”, diz Nilton dos Santos, 36, dono de uma pequena loja de ferramentas. “O Uruguai é incrível, nos dá assistência médica e odontológica”, diz sua mulher, Virginia Costa, 34. O casal vive com duas filhas pequenas na vila.

A presença do Brasil, dizem os moradores, resume-se a ações esporádicas do Exército para cortar mato.

A vila consiste de algumas dezenas de casas em duas ruas de chão batido, três mercadinhos e duas lojas. A maioria dos moradores trabalha em fazendas de pecuária dos dois lados da fronteira.

A falta de conexão com o Brasil começa pelo acesso físico. Para chegar a Santana do Livramento (RS), cidade à qual a vila pertence e que fica a 60 km de distância, comerciantes que vão buscar produtos recorrem a um estratagema.

Com picapes vazias, usam uma estrada asfaltada pelo lado uruguaio, num trajeto de pouco mais de uma hora até a cidade brasileira.

Na volta, contudo, com os veículos carregados de mercadorias, não se arriscam a usar a mesma rota, porque temem que as autoridades uruguaias considerem os produtos contrabandos e os confisquem. São obrigados a usar uma estrada precária por dentro do território brasileiro, numa viagem que pode durar cinco horas.

“Esse negócio de Mercosul é só para gente grande, não se importam com os pequenos”, diz Paulo Oliveira, que transporta produtos do Brasil para a vila duas vezes por semana.

A fronteira é evidenciada apenas por marcos de pedra centenários postados a cada 200 metros. A circulação entre os dois países é livre, sem nenhum controle.

“Aqui somos um povo só na prática”, diz Carlos Suarez, 41, que chegou à região para ser peão numa fazenda de gado e hoje é mecânico.

A questão permanece dormente, sem afetar o dia a dia da relação dos dois países. As últimas manifestações do Uruguai sobre o tema enviadas ao Brasil são da década de 1980.

“Para o Brasil não interessa discutir esse assunto, que é visto como uma picuinha dos uruguaios”, diz o militar aposentado da Aeronáutica Wilson Krukoski, 87, que foi chefe da comissão de limites do Itamaraty durante 21 anos e estudou a questão.

Procurada, a chancelaria uruguaia não se manifestou sobre o tema. O Itamaraty declarou apenas que o tema não faz parte da agenda bilateral, ou seja, que não pretende discuti-lo com o vizinho.

Em manifestações anteriores enviadas ao Uruguai, o Brasil diz que não há dúvida de que a fronteira demarcada no reinado de dom Pedro 2º está correta e estranha que o vizinho tenha demorado 83 anos para contestá-la.

