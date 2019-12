Brasil A dois meses do carnaval, Sambódromo do Rio de Janeiro tem diversos problemas estruturais

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

Funcionários da Riotur dizem que obras não estão focadas nos problemas mais graves do local Foto: Reprodução/Twitter Os desfiles ocorrem na Marquês de Sapucaí. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução/Twitter

A dois meses do carnaval, o Sambódromo do Rio de Janeiro, conhecido como Marquês de Sapucaí, ainda apresenta problemas graves estruturais, como infiltração, vergalhões expostos, fiação solta. Embora funcionários da Riotur afirmem que as obras iniciadas em novembro estejam longe de atacar os reais problemas da passarela do samba, a prefeitura afirma que a entregará “com segurança” para a festa.

A denúncia sobre os problemas estruturais do Sambódromo foi publicada pelo jornal O Globo na edição deste sábado (14). Além de apontar as infiltrações em vigas e pilares, a reportagem enfatiza que a luz entra pelas fendas no concreto e que vergalhões estão expostos embaixo da arquibancada do setor 13, perto da Praça da Apoteose. Mostra, também, que em diversos pontos, emaranhados de fios expõem os riscos de novos acidentes elétricos na Sapucaí.

Um funcionário da Riotur, que preferiu não se identificar, disse que um dos problemas mais graves está na caixa de luz do sambódromo, atrás do setor 1. A reestruturação necessária, que inclui a injeção de concreto em alguns trechos, não ocorreu ainda. Ainda segundo o funcionário da Riotur, os setores 3 e 5 são os que estão em piores condições.

O sambódromo recebeu nesta sexta-feira (13) a visita do prefeito Marcelo Crivella, do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e do senador Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o secretário municipal de Habitação e Infraestrutura, Sebastião Bruno, chegou a afirmar que 30% das intervenções previstas para o carnaval estão concluídas.

Mas funcionários da Riotur afirmaram, sob condição de anonimato, que as obras iniciadas em novembro ainda não atacaram os problemas estruturais mais graves da passarela.

Em nota, a prefeitura afirmou que “todas as obras necessárias estão sendo feitas para o Sambódromo ser entregue com segurança no carnaval” e que “todos os critérios legais estão sendo seguidos para isso”. Destacou, ainda, que o processo está sendo acompanhado pelo Ministério Público através de relatórios semanais com imagens e informações sobre a reforma.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário