A dona de uma fruteira foi presa e duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas durante fiscalização no interior do Rio Grande do Sul

Uma operação da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar fiscalizou, na quarta-feira (29), três estabelecimentos comerciais no município de Soledade, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Cerca de duas toneladas de produtos impróprios para o consumo foram apreendidas. Todos os estabelecimentos foram autuados por irregularidades e problemas de higiene.

A Fruteira do Povo foi totalmente interditada, segundo o Ministério Público. A proprietária do local foi presa em flagrante por crime contra as relações de consumo. Foram identificados no estabelecimento problemas como falta de higiene, presença de baratas vivas e de aranhas e ratos mortos. Os agentes também encontraram produtos em contato direto com o piso e com o gelo, paredes e tetos com mofo, rachaduras e portas enferrujadas. Foram localizadas mercadorias clandestinas e grande quantidade de produtos fora do prazo de validade, incluindo medicamentos.

Na Casa de Carnes Tradição, foram identificados produtos com data de validade vencida, carnes congeladas sem identificação, mal acondicionadas e expostas fora da embalagem original. O estabelecimento não está autorizado a fabricar embutidos, mas no local foram encontradas linguiças artesanais. Os laudos de dedetização e desratização estão vencidos. O local foi autuado.

Na Padaria do Tio, foram identificados alguns produtos vencidos, problemas com a temperatura no armazenamento do balcão da padaria e no depósito. O estabelecimento também foi autuado.

Segundo o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, “é importante que o consumidor perceba os riscos do consumo de alimentos nas condições encontradas em alguns locais, como detectamos. Sujeira, alimentos apodrecidos, em contato com animais mortos. Isso traz enorme risco à saúde da população e é justamente para prevenir estes riscos que a força-tarefa trabalha”.

Além de Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, participaram da operação a promotora de Justiça de Soledade Cristina Schmitt Rosa, agentes da Vigilância Sanitária Municipal, integrantes da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul e do Procon Estadual.

