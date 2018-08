A duplicação da ERS-118 com novas pistas liberadas a partir desta quinta

Nesta quinta-feira (9), serão liberadas as duas faixas da pista nova da ERS-118 entre os km 20 e 21, próximo ao entroncamento com a Freeway. Os serviços fazem parte das obras de duplicação dos 21,5 km da rodovia.

A pista nova foi feita com blocos de concreto e as duas faixas já estão sinalizadas para orientar o trânsito em ambos os sentidos. A antiga faixa, localizada no trecho, será bloqueada para os serviços de restauração do pavimento com a máquina fragmentadora.

Duplicação

As obras — coordenadas pela Secretaria dos Transportes e executadas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) — abrangem a construção de novas pistas, ruas laterais e viadutos, além da restauração das pistas antigas da rodovia. São 14 frentes de trabalho nos 21,5 quilômetros da ERS-118, que vão do entroncamento da BRS-290, em Gravataí, até o entroncamento da BRS-116, em Sapucaia do Sul.

Deixe seu comentário: