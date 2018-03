A economia brasileira cresceu 0,9% no trimestre finalizado em janeiro

A economia brasileira teve um crescimento de 0,9% no trimestre finalizado em janeiro deste ano, na comparação com o trimestre anterior (encerrado em outubro de 2017).

A estimativa é do Monitor do PIB (Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no País), da FGV (Fundação Getulio Vargas), que busca antecipar o desempenho do PIB, divulgado trimestralmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2017, o PIB avançou 2,2%, segundo a FGV. O destaque foi o crescimento das atividades de agropecuária (8,2%), transformação (6,1%), comércio (4,6%) e transporte (2,9%). O crescimento da agropecuária foi influenciado pela alta de 26% da pecuária. A agricultura, por sua vez, teve queda de 1,9%.

Ainda na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2017, pela ótica da demanda, o consumo das famílias aumentou 2,7% e a formação bruta de capital fixo (investimentos) avançou 4,4%. A taxa de investimento sobre o PIB ficou em 17,7%.

No comércio externo, as exportações cresceram 1,9%, mas as importações tiveram uma alta ainda maior (7,6%).

No acumulado de 12 meses, o PIB teve alta de 1,2%. Considerando-se apenas janeiro deste ano, houve uma queda de 0,3% na comparação com dezembro de 2017.

Projeção

No início de março o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em entrevista coletiva para comentar o resultado do PIB de 2017 divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, afirmou que o Brasil está “entrando em 2018 com crescimento forte e sólido da economia, que alcança todos os setores, e a projeção é de que o PIB cresça 3% em 2018”. O PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1% em 2017, alcançando R$ 6,6 trilhões em valores correntes, após dois anos consecutivos de variação negativa de 3,5% em 2015 e 2016.

O ministro disse que o País está entrando estruturado no ano eleitoral, com inflação baixa, crescimento sólido, cumprindo o teto de gastos e a meta fiscal, mas reforçou a necessidade de aprovação da Reforma da Previdência no longo prazo.

Para Meirelles, o resultado de 2017 veio dentro das expectativas, uma vez que a expansão da atividade econômica atingiu o ponto mínimo em meados de 2016 e passou a apresentar variação positiva desde então. Mesmo na comparação da evolução trimestral do PIB, houve crescimento positivo em todos os trimestres de 2017, se confrontados com os respectivos semestres do ano anterior.

Segundo os dados do IBGE, agropecuária foi o setor que em termos relativos apresentou o maior crescimento em 2017, alcançando 13% de crescimento no ano em relação a 2016. Os principais responsáveis pelo crescimento do setor foram a soja (+19,4%); o milho (+55,2%) e a laranja (+8,2%).

Outro destaque no PIB de 2017 foi o setor de indústrias extrativas, que cresceu 4,3%, principalmente, com destaque para a expansão nas extrações de petróleo e gás e também na de minérios ferrosos. Comércio, indústria de transformação e atividades imobiliárias cresceram, respectivamente, 1,8%; 1,7% e 1,1%.

