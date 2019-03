A economia brasileira foi beneficiada com o primeiro ano de funcionamento do visto eletrônico para cidadãos australianos, americanos, canadenses e japoneses. O aumento de 15,7% da entrada desses viajantes no território nacional resultou em uma injeção de R$ 450 milhões no País, segundo levantamento feito pelo Ministério do Turismo com base nos dados da PF (Polícia Federal). A estimativa da pasta é que a isenção de visto, anunciada na última semana pelo governo federal, aumente ainda mais a presença destes turistas no Brasil.

Em relação ao número total de estrangeiros no País, o ano de 2018 foi marcado por recorde, com total de 6.621.376 visitas, enquanto em 2017 foram 6.588.770 visitantes registrados. Deste total, 715.635 vieram dos países beneficiados com a isenção de visto que passa a valer em 17 de junho e que contavam desde o ano passado o visto eletrônico.

O Canadá foi o país que apresentou o maior crescimento no número de visitantes, passando de 48.951 em 2017 para 71.160 em 2018 – alta de 45,4%. Em seguida, Austrália vem com um incremento de 24,7%, com total de 42.235 em 2018. O número de turistas americanos aumentou em 13,3%, saindo de 475.232 para 538.532.

Procura

Menos de uma semana após o anúncio da isenção, o site internacional de viagens Kayak confirmou o impacto positivo da medida. Segundo levantamento do portal, desde a divulgação da medida, australianos, canadenses, japoneses e norte-americanos aumentaram as buscas por passagens aéreas para o país. A maior alta foi registrada na Austrália (36%), seguida de Estados Unidos (31%), Canadá (19%) e Japão (4%).

A pesquisa, baseada em dados de 21 de março, considerou voos partindo de todos os aeroportos da Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos com destino aos terminais do Brasil. Os números são fruto da comparação entre a média diária de buscas de 1º a 15 de março e o período de 18 a 20 do mesmo mês, para viagens de 1º de abril a 31 de dezembro de 2019. Segundo o Ministério do Turismo, os quatro países beneficiados pela isenção foram responsáveis por 9,5% (619 mil) do total de estrangeiros que vieram ao país em 2017.

Inspeção de carne

O USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) comunicou nesta segunda-feira (25) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que vai realizar uma auditoria no sistema de inspeção de estabelecimentos de carnes bovinas e suínas do Brasil em junho. “Este é um passo importante para que possamos a voltar a exportar, num futuro próximo, carne in natura para os EUA”, afirmou a ministra Tereza Cristina.

As novas inspeções foram negociadas na viagem do presidente Jair Bolsonaro àquele país, na última semana, da qual a ministra participou. Na reunião entre Bolsonaro e o presidente dos EUA, Donald Trump, ficou acordado que o Brasil permitiria importações de cortes suínos norte-americanos mediante “condições técnicas” e, em troca, os EUA enviariam equipe para inspecionar os produtores de carnes brasileiros.

