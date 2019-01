A economia da China registrou o menor crescimento em 28 anos

Um dos principais dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas é o avanço do consumo como impulsor do crescimento econômico, um dos pilares da mudança de modelo econômico proposta pelo presidente da China, Xi Jinping. O índice passou de 58,8% em 2017 para 76,2% em 2018.

O terceiro setor foi o que mais avançou no país ao longo do ano passado, com um crescimento de 7,6%. No entanto, o avanço é 0,4 ponto percentual menor do que o verificado em 2017. O segundo setor registrou expansão de 5,8%, e o primário de 3,5%.

Perguntado sobre o impacto da guerra comercial com os Estados Unidos, o diretor da Escritório Nacional de Estatísticas reconheceu que as tensões afetaram a economia chinesa, especialmente no último trimestre. “A disputa está prejudicando as duas economias, mas conseguimos manter a nossa estável e operacional, fazendo progressos”, disse.

A consultoria Capital Economics lançou dúvidas sobre a credibilidade dos resultados divulgados. “Os dados oficiais do PIB foram estáveis demais nos últimos anos para serem um guia confiável do crescimento econômico da China”, afirmou a empresa em comunicado.