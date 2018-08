A economia de Caxias do Sul cresceu 8% no primeiro semestre A economia de Caxias do Sul cresceu 8% no primeiro semestre

A economia de Caxias do Sul registrou um crescimento de 8% no primeiro semestre do ano. A indústria e os serviços puxaram o índice com crescimento de 8,8% e 11,3%, respectivamente. O comércio, por sua vez, teve ligeira queda de 0,6% nos seis primeiros meses do ano. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 31, pela CIC (Câmara de Indústria, Comércio e Serviços) de Caxias do Sul e CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas).

Na comparação entre junho e maio, o desempenho da economia de Caxias do Sul cresceu 5% em 2018. Se comparado o desempenho do mês de junho com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 5,3%.

O diretor de Economia, Finanças e Estatística da CIC, Astor Schmitt, explicou que o crescimento da economia, que vinha embalado nos primeiros meses do ano, perdeu ritmo em maio e junho como consequência da greve dos caminhoneiros e da Copa do Mundo. Schmitt também estima que a economia de Caxias do Sul poderá fechar 2018 com um crescimento entre 10% e 15%, se os setores continuarem com essa tendência de recuperação de suas atividades, especialmente a indústria.

O IDI/Caxias (Índice de Desempenho Industrial) mostrou que a indústria vem sinalizando aumento gradual da capacidade produtiva. Compras industriais (29,5%) e vendas industriais (26%) foram os indicadores que mais cresceram na comparação entre junho deste ano e junho do ano passado.

