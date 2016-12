A economia depende da política

O futuro da economia para 2017 também preocupa a base do governo. Os parlamentares não apostam em milagre capaz de tirar rapidamente o país da recessão. “Devemos nos preparar para mais um ano difícil”, diz o deputado Victor Mendes (PSD-MA).

O deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) observa que o cenário econômico está diretamente ligado ao ambiente político. Para ele, o ano termina com enorme dúvida com relação ao que pode acontecer com as delações da empreiteira Odebrecht. A situação “deixa muita especulação sobre o futuro do governo”, avalia Goergen.

O desenvolvimentista

O deputado Arthur Maia (PPS-BA) afirmou à Coluna que enquanto o país estiver mais preocupado em ser policial, “não teremos maiores perspectivas”.

O pessimista

Hoje no outro lado do balcão, o líder do PT na Câmara, Afonso Florense (BA), sugere que as obras do PAC precisam ser retomadas e “tem que abrir o crédito”. O petista acredita que a situação econômica “tende a piorar”.

Alta voltagem

A Lava-Jato deve avançar sobre o setor elétrico logo no início de 2017. Consórcios que construíram hidrelétricas, como a Usina de Belo Monte estão na alça de mira.

Conta pequena

Os cortes de pessoal que o presidente Michel Temer fez não foram significativos. De abril a setembro foram reduzidos apenas 942 cargos, funções de confiança e gratificações dentre as 99,1 mil existentes. O cálculo é de Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas. Para ele o governo Temer está “mergulhado em contradições”.

Candidatíssimo

Deputado Rogério Rosso (PSD-DF) confirmou ontem à Coluna que mantém sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados.

Vendas

Entidade que representa os shoppings, a Abrasce, calcula que as vendas de Natal caíram 3%. O setor reúne 101 mil lojas e gera cerca de 1 milhão de empregos.

Informação é tudo

Uma das razões para o alto rendimento dos fumicultores no Sul do Brasil e, sua renda acima da média brasileira, é o nível de orientação que recebem das indústrias, como da Souza Cruz.

Turco na família

O comando do Exército Brasileiro sonha em possuir o helicóptero T129 Atak. O aparelho turco tem alto poder de fogo, rapidez e versatilidade.

Ampliação da frota

A aviação do Exército criada na década de 1990 possui seis tipos de helicópteros, totalizando 83 unidades. A Força também planeja ter aviões de asa dura, como o M-28, da Sikorsky Aircraft Corporation.

Muitas funções

Além da proposta de reforma trabalhista do governo, há outras sugestões para mudar a CLT no Congresso. Uma delas é o projeto que prevê a contratação de um trabalhador para múltiplas funções. Apresentado pelo suplente de senador, Douglas Cintra (PTB-PE), o texto está pronto para votação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.

Pequenos negócios

O projeto se integra a já regulamentada contratação por especificidade ou predominância de função. A redação na CAS obteve parecer favorável do senador Dário Berger (PMDB-SC). Ele justifica que a “multifuncionalidade” é comum em micro, pequenas e médias empresas.

Loteria

O Ministério do Planejamento estaria na lista da reforma ministerial para fevereiro. Há quem aposte na indicação de José Serra.

Ponto Final

Michel Temer disse que não teria energia para um novo mandato, mas pensa em ser pai pela segunda vez aos 75 anos.

