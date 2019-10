A economia do Rio Grande do Sul manteve taxas de crescimento superiores às do País durante o primeiro semestre deste ano

Apesar da redução nas exportações e da fragilidade na retomada da atividade econômica brasileira, no semestre passado o Rio Grande do Sul manteve taxas de crescimento superiores às do País. Conforme o mais recente boletim de conjuntura divulgado nessa quarta-feira pela Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), a perspectiva é de que os índices se mantenham acima dos nacionais também nesta segunda metade do ano.

O documento analisa as questões mais importantes da conjuntura internacional, nacional e regional observadas até mês de setembro, com foco no Rio Grande do Sul. A alta de 3,8% do PIB (Produto Interno Bruto) gaúcho de janeiro a junho foi a maior dos últimos seis anos e acima da registrada no Brasil (0,7%), sendo impulsionada pelo desempenho positivo da agropecuária (7,2%) e da indústria de transformação (5,5%).

E mesmo com a queda das exportações gaúchas (16,2% no acumulado do ano entre janeiro e setembro) e a dificuldade de recuperação da economia brasileira, o segmento metalmecânico se destaca com crescimento da produção de veículos, produtos de metal e máquinas e equipamentos.

“A retomada dos investimentos no Brasil impulsionou a produção de bens de capital, segmento em que o Rio Grande do Sul é especializado” afirma a chefe da Divisão de Indicadores Estruturais do DEE (Departamento de Economia e Estatística) da Seplag, Vanessa Sulzbach. Outros segmentos como derivados de petróleo, produtos do fumo e couro e calçados também contribuíram para o crescimento do ano.

Desemprego

O mercado de trabalho, contudo, ainda não mostra sinais consistentes de recuperação. A taxa de desemprego no Estado permanece estável e, das novas posições registradas no segundo trimestre, aproximadamente 30% se referem a ocupações por conta própria sem CNPJ, caracterizadas pela informalidade e pelos rendimentos abaixo da média.

Dados mais recentes da indústria gaúcha, especialmente de julho e agosto, sinalizam que, para os próximos meses, a perspectiva é de leve desaceleração na atividade econômica. A redução sazonal da contribuição da safra de grãos no Estado para o PIB gaúcho também colabora para essa perspectiva.

“A baixa base de comparação do ano passado, quando houve a greve dos caminhoneiros e problemas de safra, deixará de existir e não contribuirá mais para que tenhamos taxas expressivas de crescimento nos próximos meses do ano como ocorreu no início de 2019”, diz Vanessa.

Mesmo com a desaceleração esperada do crescimento gaúcho, o boletim aponta que o Rio Grande do Sul deve encerrar o ano com avanço acima da média nacional, em função dos resultados já registrados no primeiro semestre e, em especial, porque a indústria extrativa não afeta o Estado como tem afetado o Brasil.

Cenário desfavorável



No cenário externo, a redução de 28,8% nas vendas para a China e, especialmente, para a Argentina, terceiro no ranking das exportações gaúchas e que sofreu queda de 45,7% no comércio entre janeiro e julho na comparação com o mesmo período do ano anterior, chamam a atenção no Boletim.

O período foi marcado pela tensão comercial entre Estados Unidos e o país asiático, bem como pela possibilidade de uma saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia e pela fragilidade dos mercados emergentes, com destaque negativo para o país vizinho, que sofre forte recessão.

No País, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) registrado no segundo trimestre de 2019 interrompeu o ciclo de desaceleração apresentado nos dois trimestres anteriores. No entanto, a recuperação se mostra lenta, com retomadas modestas nos números da agropecuária e da indústria.

O boletim aponta, ainda, que o processo de recuperação da economia nacional ocorre em meio “a uma alta capacidade ociosa”, com o setor industrial operando com 74,9% da sua capacidade instalada, 4,8 pontos abaixo da média histórica dos últimos 20 anos.

A crise fiscal brasileira, com a recorrência de déficits primários e a elevação da dívida pública acima da capacidade de crescimento da economia, também impacta no baixo crescimento da economia. A discussão sobre a Reforma da Previdência é apontada como uma das medidas para atacar a questão no médio e longo prazos, mas de impacto restrito no curto prazo.

(Marcello Campos)