A eliminação da Alemanha ampliou a “maldição” das últimas campeãs mundias

A eliminação da Alemanha na primeira fase do Mundial da Rússia – após a derrota por 2 × 0 para a Coreia do Sul – reforçou a “maldição” dos campeões que caem na fase de grupos do torneio seguinte ao título. Nas últimas seis edições da Copa, só o Brasil, penta em 2002, escapou de ser eliminado de cara depois de levantar a taça. As informações são do jornal O Globo.

A França, campeã em casa em 1998, caiu na fase de grupos em 2002. O mesmo aconteceu com a Itália, vencedora em 2006, na edição de 2010. A Espanha, que ficou com a taça na África do Sul, não passou da primeira fase em 2014. Agora, foi a vez da Alemanha, dona do título no Brasil, ir embora cedo na edição seguinte ao título.

Apesar de todas terem sido eliminadas precocemente, foi a França quem teve o pior desempenho na Copa seguinte ao título. Em 2002, ela terminou em último no Grupo A com apenas 1 ponto após um empate (0 × 0 com o Uruguai) e duas derrotas (1 × 0 para o Senegal, e 2 × 0 para a Dinamarca) na primeira fase.

Em 2010, a Itália também ficou em último em seu grupo, o F, mas com 2 pontos somados — 1 × 1 com o Uruguai, e 1 × 1 com a Nova Zelândia. Nesta edição do Mundial, o time ainda perdeu para a Eslováquia por 3 × 2 na fase eliminatória.

Já a Espanha se despediu da Copa de 2014 com 3 pontos, em terceiro no grupo B. Foram uma vitória (3 × 0 para a Austrália) e duas derrotas (5 × 1 para a Holanda e 2 × 0 para o Chile).

Desde 1938, a Alemanha não era eliminada numa primeira fase de Mundial – naquela época, o formato era outro, sem a atual sistema de grupos: foram dois jogos contra a Suíça.

Repercussão

Com a derrota histórica por 2 a 0 para a Coreia do Sul e a vitória sueca de 3 a 0 em cima do México, a Alemanha encerrou sua participação na Copa do Mundo com a última colocação no Grupo F do Mundial. A imprensa internacional repercutiu a precoce eliminação.

A revista alemã Kicker optou por colocar na capa on-line “Histórico! Campeã do Mundo, a Alemanha está fora” sobre o resultado, enquanto o jornal Bild destacou em duas capas com letras enormes “FORA! Nosso pesadelo se tornou realidade” e “FORA! Nós não merecíamos mais que isso”.

O alemão “Sport” disse que a Alemanha está “De saída da Copa do Mundo! DFB diz adeus com um grupo ultrapassado”. Já o “Süddeutsche Zeitung” alertou para “a primeira eliminação da história alemã na fase de grupos do Mundial”.

O diário argentino “Olé” destacou “Alemanha fora”, e o espanhol Marca relacionou o resultado a um nocaute do boxe: “Nocaute histórico da campeã”.

Já o francês “L’Equipe” chamou a atenção com o título: “Os campeões na armadilha!”.

