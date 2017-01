Imagens do circuito interno de tevê do condomínio em que o embaixador grego Kyriakos Amiridis e a sua esposa, Françoise de Souza Oliveira, viviam contradizem o depoimento da embaixatriz à polícia. As câmeras mostram que a viúva voltou para casa enquanto o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, de 29 anos, e Eduardo Moreira de Melo, de 21 anos, sobrinho do policial, ainda estavam no imóvel.

À polícia, ela disse que colocou a filha para dormir e não percebeu o que estava acontecendo. Só no dia seguinte teria encontrado o sofá manchado de sangue e soube, por Moreira Filho, que o marido havia sido assassinado.

Já a versão de Melo também contradiz a embaixatriz. Segundo o jovem, Françoise viu o corpo do marido enrolado no tapete. A viúva e seu tio o teriam procurado com a oferta de 80 mil reais para que os ajudasse a se livrarem do corpo de Amiridis. Françoise teria ainda ameaçado matar o rapaz caso ele contasse do crime para alguém.

Em seu depoimento, a embaixatriz diz que vivia há 15 anos com o diplomata, mas o casal enfrentava uma crise no relacionamento. Contudo, ela nega qualquer envolvimento no crime. “Ela me parece pessoa que sabia o que estava fazendo, tinha certeza de que a polícia não chegaria à autoria do crime”, afirmou o delegado Evaristo Magalhães, de Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. (AD)

Comentários