A Embratur paga viagem de 30 dias a estrangeiro em campanha nas redes para promover o Brasil

Já está no ar a mais nova campanha promocional da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo): “The King of Rolê”, ou traduzindo, “O Rei do Rolê”. Direcionada exclusivamente para o público internacional, a ação será promovida nos moldes de um reality show para divulgar o Brasil como destino turístico para o mundo. O Instituto, responsável pela promoção do turismo no exterior, lançou a campanha na segunda-feira (14). As informações são da Embratur.

“Um concurso internacional na internet para escolher um estrangeiro disposto a passar 30 dias viajando pelo país, o que incluirá visita a destinos em todas as regiões e até um encontro com o presidente Jair Bolsonaro”, explica o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto. De acordo com ele, os estrangeiros deverão enviar vídeos, de até 1 minuto, explicando porque deveria ser escolhido para passar 30 dias conhecendo o Brasil de graça.

Segundo o diretor de Marketing e Relações Públicas da Embratur, Osvaldo Matos, o “Rei do Rolê” será acompanhado por uma equipe de vídeo composta por representantes da Embratur. “O turista será filmado desde o momento que sair de casa no país de origem. Todos os episódios serão divulgados em redes sociais e ficarão disponíveis no site criado exclusivamente para a promoção”, diz o diretor.

Para ser escolhido, o estrangeiro vai ter que cumprir uma série de exigências para mostrar que merece passar um mês no Brasil com tudo pago. Um dos quesitos avaliados serão suas habilidades de comunicação em vídeo e em redes sociais. Para participar, o interessado deverá ser estrangeiro nato e gravar um vídeo com até 1 minuto com uma resposta para a pergunta: O que uma experiência de 30 dias no Brasil significaria para você? Após a gravação, deverá enviar o vídeo para o YouTube e registrar no site da campanha. O participante deverá compartilhar o vídeo da campanha em suas mídias sociais com a hashtag 30DaysInBrazilForFree, para confirmar sua participação, e pedir aos seus amigos que o ajudem para uma maior visibilidade. Os interessados terão até o dia 20 de novembro deste ano para inscrição.

Segundo o presidente da Embratur, a ação terá o apoio de companhia aéreas brasileiras e de entidades hoteleiras. O custo estimado da produção é de R$ 3 milhões. A proposta é que o turista esteja no Brasil durante o Carnaval do próximo ano e faça um tour pela festa no Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e São Paulo.

A promoção está sendo divulgada principalmente em países que tiveram os vistos liberados para entrada no Brasil: Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Na Europa, a ação atingirá Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e França, além da Rússia. Além disso, o objetivo é atrair, também, visitantes do Cone Sul, como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

De acordo com Osvaldo Matos, a ofensiva ocorre por mídia programática em sites e impulsionamento de publicações em redes sociais, além de estratégia de divulgação na imprensa.

