A empresa aérea Latam demitiu um funcionário que aparece em um vídeo constrangendo mulheres na Rússia

A empresa aérea Latam demitiu nessa quarta-feira o funcionário Felipe Wilson, que aparece em um vídeo constrangendo mulheres na Rússia durante o Mundial de seleções. Nas imagens, divulgadas em redes sociais, ao menos três torcedores brasileiros aparecem pedindo que estrangeiras repetiam frases com teor sexual que elas não entendem, devido à barreira entre os idiomas em português e russo.

O turista trabalhava para a companhia no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).

“A Latam Airlines Brasil repudia veementemente qualquer tipo de ofensa ou prática discriminatória e reforça que qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa”, frisou a empresa, em nota. “A partir deste pressuposto, informamos a adoção das medidas cabíveis, conforme o nosso código de ética e conduta.”

Repúdio

Vídeos em que mulheres são constrangidas ao repetirem palavras ofensivas durante o Mundial têm gerado polêmica. O caso que gerou maior repercussão envolve um grupo de brasileiros que, sob o pretexto de ensinar cantos de torcida, fez com que uma jovem repetisse palavras alusivas ao órgão sexual feminino.

Três dos integrantes do grupo que aparece no vídeo já tiveram seus nomes revelados: Luciano Gil Mendes Coelho (ex-membro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí), Diego Jatobá (advogado e ex-secretário de Turismo de Ipojuca-PE) e Eduardo Nunes, tenente da Polícia Militar em Lages (SC).

Deixe seu comentário: