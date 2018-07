A Empresa Gaúcha de Rodovias deve assumir a administração da Freeway

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) poderá ficar responsável pela administração da Freeway (BR-290) até a conclusão do leilão para a nova concessão da rodovia. O governador gaúcho José Ivo Sartori se reuniu nesta terça-feira (17) com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário dos Transportes, Humberto Canuso, em Brasília (DF), para tratar do assunto.

Em um encontro, previsto para sexta-feira (20), representantes da EGR e do Ministério dos Transportes devem estabelecer os detalhes da proposta.

Após o término do contrato com a Triunfo Concepa, em 3 de julho, o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) assumiu a administração da rodovia.

Edital

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) já publicou o edital de concessão da rodovia BR-101/290/386/448, no Rio Grande do Sul, conhecida como RIS (Rodovia de Integração do Sul). O empreendimento faz parte do Programa Avançar Parcerias, da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos do governo federal. O leilão está previsto para o dia 1º de novembro deste ano.

Os trechos a serem concedidos são: BR-101/RS, entre a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); BR-290/RS, no entroncamento com a BR-101 (Osório) até o km 98,1; BR-386, no entroncamento com a BR-285/377 (Passo Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116 (Canoas); e BR-448, no entroncamento com a BR-116/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre).

A nova concessão atravessará 32 municípios gaúchos: Torres, Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Terra de Areia, Maquiné, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita, Montenegro, Triunfo, Tabaí, Taquari, Fazenda Vila Nova, Bom Retiro do Sul, Estrela, Lajeado, Marques de Souza, Pouso Novo, São José do Herval, Fontoura Xavier, Soledade, Mormaço, Tio Hugo, Victor Graeff, Santo Antônio do Planalto e Carazinho.

