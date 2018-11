A Empresa Pública de Transporte e Circulação vai reforçar o atendimento nos ônibus para as provas do Enem neste domingo em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), informou que reforçará as tabelas horárias de atendimento por ônibus neste domingo (11) para atender aos inscritos nas provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A alteração atinge principalmente as linhas que circulam nas áreas das universidades Pucrs, Fapa (Faculdade Porto-alegrense) e Uniritter, locais com maior concentração de candidatos.

Em razão dos bloqueios para o evento da Heineken, os estudantes que realizarão as provas do Enem no Colégio Parobé, que fica na avenida Loureiro da Silva, devem acessar o local pelo Túnel da Conceição e não pela avenida Mauá.

Saiba como será o atendimento por ônibus nas universidades:

PUCRS (mais de 12 mil candidatos) – A Carris operará com carros de maior capacidade (articulados/alongados) nas linhas T1 e T4, e fará reforço no atendimento da T9, T12A, 343 e 353. A alimentadora A476 também atende o eixo Protásio-Cristiano Fischer aos domingos e é uma opção para os candidatos.

Uniritter (mais de 4 mil candidatos) – O Consórcio Viva Sul fará reforço no atendimento nas linhas 263.2, 263.3, 263.1 e C80, que farão viagens extras se necessário.

Fapa (mais de 4 mil candidatos) – Haverá reforço de horários para atendimento nas linhas 656, B55, 494. e 495.1, além da ativação das linhas E56 – Eventual Fapa/Concursos (MOB) e E95 – Eventual Concursos Fapa (Via Leste)​.

Deixe seu comentário: