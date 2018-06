A entidade máxima do futebol se recusou a liberar para a Confederação Brasileira de Futebol o áudio do árbitro de vídeo do jogo entre o Brasil e a Suíça

A entidade máxima do futebol respondeu nesta quarta-feira (20) a carta da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) se queixando da atuação do juiz mexicano César Ramos e do VAR (árbitro de vídeo, na sigla em inglês) no empate da Seleção Brasileira em 1 a 1 com a Suíça no Mundial, mas se recusou a liberar imagens ou áudio da conversa entre os árbitros.

Segundo a CBF, a entidade máxima do futebol não informou na carta se houve erro ou acerto na decisão. Explicou apenas como funciona o protocolo do VAR e que ele interfere apenas em erros claros. Em outros lances, a atuação é exclusiva do árbitro de campo, como aconteceu no gol de Zuber.

” O ofício assinado por Pierluigi Collina [chefe da Comissão de Arbitragem] e Zvonimir Boban [secretário-geral adjunto para Futebol] não analisa o mérito dos lances questionados pela CBF. Apenas reitera que a implementação do VAR nas leis do jogo tem como objetivo prevenir erros claros e óbvios e sérios incidentes que passem despercebidos e que os demais casos ficam sujeitos à exclusiva atuação do árbitro de campo”, afirma trecho de nota no site da CBF.

Conforme a CBF, a entidade máxima do futebol também afirmou que o VAR não deve se perguntar, quando o árbitro toma uma decisão, se esta foi correta, mas se esta foi “clara e obviamente errada”, reiterando que a interpretação dos árbitros em todas as demais situações é e permanece a única relevante quando uma decisão é tomada.

A reclamação da CBF é de que o suíço fez falta em Miranda, mas o árbitro se recusou a pedir auxílio da tecnologia. A entidade máxima do futebol informou que não vai revelar o conteúdo da carta por completo. A entidade, porém, em nenhuma ocasião vai liberar áudios ou imagens. Elas são armazenadas para estudo da Comissão de Arbitragem.

Na terça-feira, após o fim da primeira rodada do Mundial, a entidade máxima do futebol disse que está satisfeita com o uso do VAR, mas reconheceu que polêmicas seguirão existindo. “A federação está extremamente satisfeita com o nível de arbitragem e o sucesso na implementação do VAR, que foi positivamente aceito e apreciado na comunidade do futebol”, disse a entidade. “É sabido que ainda haverá discussões e opiniões divididas envolvendo certas decisões”, completou.

Ao fim da fase de grupos, a entidade fará uma nova avaliação e passará os resultados aos jornalistas. Após receber a resposta, a CBF reiterou que mantém sua posição de que houve claro erro de arbitragem nos lances questionados à entidade e que estes poderiam ter sido evidenciados com a utilização do árbitro de vídeo. Também afirmou que manter o diálogo com a entidade máxima do futebol evitará erros no futuro e colaborará para o aperfeiçoamento do uso da tecnologia.

Deixe seu comentário: