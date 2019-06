A entrada de uma frente fria no Rio Grande do Sul causa uma queda de temperaturas no início do feriadão de Corpus Christi

O mais recente boletim meteorológico emitido pela Sala de Situação da Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura) prevê que a frente fria que rompeu o bloqueio atmosférico ao longo da tarde dessa terça-feira ingressa no Rio Grande do Sul, trazendo chuvas em forma de pancadas com risco de trovadas e ventos nas regiões Oeste e Metade Sul.

No restante do Estado ainda haverá sol com variação de nuvens e temperaturas elevadas. Nesta quarta-feira, a chuva segue na Metade Norte com potencial para trovoadas, especialmente pela manhã. Ao mesmo tempo, os ventos podem ser fortes em todo o território gaúcho, com termômetros mostrando quedas bruscas de temperatura devido à entrada de uma nova massa de ar de origem polar.

Já esta quina-feira, feriado de Corpus Christi e véspera do início do inverno (21 de junho a 23 de setembro), será de temperaturas baixas e sensação de frio em todas as áreas do Rio Grande do Sul. De acordo com os técnicos da Sema, há uma possibilidade reduzida de geada na Campanha e em pontos mais altos. Para o fim-de-semana, no entanto, o tempo deve seguir firme com temperaturas em gradativa elevação.

Campanha do Agasalho

O governo do Estado, em parceria com o projeto “Arena N° 1”, em Porto Alegre, realiza uma ação social durante a Copa América. A primeira iniciativa ocorreu nessa terça-feira, durante o jogo da Seleção Brasileira contra a Venezuela, pela segunda rodada da competição.

Quem assistiu aos jogos do Brasil em telões no anfiteatro Pôr-do-Sol, no bairro Praia de Belas, onde está montada a estrutura, pode contribuir com peças de roupas para a Campanha do Agasalho de 2019. Os donativos foram recebidos no pórtico de entrada do evento, por integrantes da Defesa Civil gaúcha.

Programação

22 de junho (sábado)

– Transmissão do jogo entre as Seleções de Brasil e Peru;

– Horário do evento na Arena N° 1: 14h às 22h;

– Show: Chimarruts (reggae)

A programação está prevista para outros jogos do Brasil no torneio continental de Seleções, caso o time sob o comando de Tite avance às quartas-de-final, semifinais e final. Os horários e a programação das atrações culturais serão divulgados na medida em que as partidas forem confirmadas.

Outros pontos de coleta

– Central de Doações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul (avenida Borges de Medeiros, 1.501, térreo – Centro Administrativo do Estado, bairro Praia de Belas, Porto Alegre);

– Edifício-sede do Daer (av. Borges de Medeiros, 1.555, bairro Praia de Belas, Porto Alegre), assim como nas superintendências regionais;

– Todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros;

– Coordenadorias regionais da Defesa Civil: Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Caxias do Sul, Passo Fundo, Lajeado e Frederico Westphalen;

– Supermercados Zaffari (36 pontos de coleta);

– Farmácias São João (267 pontos de coleta);

– Unidades do SescRS (66 pontos de coleta);

– Praças de pedágio da EGR.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: