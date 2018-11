A equipe de transição do presidente eleito sofreu a sua primeira baixa: responsável pela comunicação digital da campanha de Jair Bolsonaro, o empresário Marcos Aurélio Carvalho foi criticado por um filho de Jair Bolsonaro

Nomeado na segunda-feira como um dos 27 integrantes da equipe de transição de Jair Bolsonaro, o empresário Marcos Aurélio Carvalho deixará o grupo. Dono da agência AM4, responsável pela campanha digital do presidente eleito, no dia seguinte ele afirmou, em entrevista à imprensa, que não ocuparia um cargo no governo, mas que gostaria de atuar como um “assessor informal” de Bolsonaro. Essa foi a primeira baixa na equipe recém-criada para planejar o novo modelo de gestão do próximo governo federal.

As declarações de Carvalho provocaram desconforto no núcleo duro do presidente eleito e irritaram Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro. Ele usou seu perfil no Twitter para compartilhar a reportagem e atacar Carvalho: “Marketeiro digital? Tem uma galera que não se cansa de querer aparecer e usando títulos que não refletem em uma linha de verdade. Todo mundo querendo se dar bem de algum jeito!”.

As equipes de Bolsonaro e Carvalho apresentaram razões diferentes para a saída. Na manhã dessa quarta-feira, um dos assessores de Jair Bolsonaro divulgou uma nota confirmando o desligamento do especialista em marketing digital: “Auto intitulado conselheiro e marqueteiro digital de Bolsonaro, função que nunca ocupou, Marcos Aurélio Tavares foi exonerado do gabinete de transição de Bolsonaro no dia seguinte à sua nomeação”, diz o texto, que equivocadamente chamou Carvalho de “Tavares”.

A presença de profissionais de estratégia digital na campanha contrariava Carlos Bolsonaro, que administra o perfil pessoal da família. Integrantes da campanha chegavam a pedir à imprensa que não usasse a palavra marqueteiro para não irritar o filho do presidente eleito.

Apesar de Carlos negar que a campanha tivesse uma equipe de marketing, a AM4 recebeu R$ 650 mil para serviços de internet e produção de programas de televisão. Na entrevista, Carvalho disse que iria cuidar da comunicação da equipe de transição.

“Eu vou auxiliar na melhor comunicação desse processo de transição”, resumiu. “É um processo natural. A gente ficou imerso na casa do Paulo Marinho convivendo com uma equipe reduzida, convivendo com os cabeças do partido. Para mim, foi difícil o dia seguinte. Você está naquela adrenalina, como você volta para o cotidiano normal do seu escritório?”

O estrategista havia sido apresentado a Bolsonaro em janeiro deste ano, após procurar o então presidente do PSL, Gustavo Bebbiano, e Flavio Bolsonaro. Por outro lado, Carlos Bolsonaro foi responsável pela gestão das páginas pessoais do pai nos últimos anos, quando ele se transformou em um fenômeno nas redes sociais. Atualmente, Jair Bolsonaro têm 8,7 milhões de curtidas no Facebook, 2,35 milhões de seguidores no Twitter e 2,2 milhões de inscritos em seu canal no site de vídeos Youtube.

Carvalho divulgou uma nota onde afirma que seguirá colaborando com a equipe de Bolsonaro como voluntário: “Em função de notícias publicadas na imprensa envolvendo o meu nome, esclareço que minha participação na equipe de transição do governo federal se dará de forma voluntária. No dia de hoje, formalizei pedido para abrir mão de receber qualquer remuneração. Colaboro com a equipe de transição por acreditar no futuro governo e no intuito de contribuir com o meu país”.

