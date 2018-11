A equipe econômica do futuro governo acredita que o “fator Moro” pode ajudar em acordo no Congresso

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, reconheceu, em entrevista coletiva após acertar a nomeação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que é difícil os parlamentares aprovarem até o fim do ano a reforma da Previdência, mas disse que “dá para aproveitar alguma coisa” da proposta que está em tramitação no Congresso.

“Ninguém quer fazer maldade com ninguém, mas algumas reformas, nós temos que, obviamente, tentar fazê-las, a da Previdência é uma. E não é a proposta inicial como o Temer quis, mas dá para aproveitar alguma coisa dela’, disse. “Apoio a reforma (da Previdência) que pode ser aprovada pela Câmara. Não é a proposta que eu quero, que o Paulo Guedes quer, ou quem quer que seja quer, é aquela que pode ser aprovada pela Câmara.”

Integrantes da equipe econômica de Bolsonaro avaliam que o cenário é difícil, mas ainda há chance de aprovar este ano o texto de reforma da Previdência parado no Congresso. A leitura é que é possível chegar a um entendimento. Na definição de um parlamentar, que pediu para não ser identificado, a equipe conta agora com o “fator Moro”, em referência ao anúncio do juiz como futuro ministro:

“É difícil, mas esse fato novo pode mudar a cabeça das pessoas.”

Chance maior

Na avaliação de parlamentares, a estratégia mais acertada seria tentar aprovar uma única reforma, preferencialmente no começo do mandato. A avaliação é que dividir o tema em duas etapas — uma com mudanças mais leves, outra mais ampla, com regime de capitalização (no qual cada um poupa para sua própria aposentadoria) — seria menos eficaz.

“Aprovar uma reforma é uma operação de guerra, porque mexe com a vida de muita gente e mobiliza diversos grupos de interesse na Casa’, afirmou o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro. “Há risco político em fatiar a reforma. É recomendável aprovar logo uma proposta que tenha efeitos nas contas públicas e, ao mesmo tempo, viabilidade de aprovação.”

O deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) também observou que a chance de aprovar uma reforma é maior no primeiro ano de governo. Ele ressaltou que, nesse caso, deve ser uma proposta que “tape o buraco” da Previdência.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, por sua vez, já disse, de forma reservada, que não tem interesse em incluir a matéria na pauta porque não há clima para isso. Ele destacou que os senadores não estão dispostos a aprovar a reforma para evitar desgaste para quem vai assumir em 2019:

“Muitos perderam a eleição por causa da reforma trabalhista. Você acha que eles vão querer aprovar a da Previdência e carregar mais esse ônus nas costas?”.

Procurado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não tratará disso agora.

Deixe seu comentário: