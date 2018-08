A equipe reserva do Grêmio enfrenta o Flamengo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro

O Grêmio treinou na sexta-feira com portões fechados para se preparar contra o duelo deste sábado contra o Flamengo, na Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqueles jogadores considerados titulares, apenas Maicon e Cortez participavam da movimentação, que contava inclusive com a qualidade e desenvoltura do técnico Renato Portaluppi.

O time com colete azul atuava com Paulo Victor, Denilson, Leonardo Gomes, Juninho Capixaba, Jailson, Lincoln, Jean Pyerre, Douglas, Thonny Anderson, Bressan e Thaciano. A equipe amarela tinha Bruno Grassi, Maicon, Jael, Pepê, Cortez, Hernane, Madson, Alisson, goleiro Brenno, Marinho, Matheus Henrique, Vico e Paulo Miranda. Everton e Léo Moura realizavam uma corrida leve em volta do gramado e Marcelo Grohe trabalhava em separado com o preparador, Rogério Godoy.

O trabalho indicava que o confronto diante do Flamengo, neste sábado, seria com time reserva. A novidade era a presença de Bressan, treinando normalmente. No último final de semana, no jogo contra a Chapecoense, ele havia deixado o gramado mais cedo sentindo uma lesão muscular, mas já se mostrou recuperado e deve ser opção para Renato Portaluppi. Outra novidade pode ser a estreia do lateral Juninho Capixaba.

Após o recreativo desta manhã, enquanto alguns jogadores treinavam cobranças de penalidades máximas, o zagueiro Paulo Miranda e o lateral Leonardo Gomes concederam entrevista coletiva projetando o duelo pelo Brasileirão.

