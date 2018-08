A Era dos bancos

Os bancos estão faturando cada vez mais alto a cada trimestre, há anos. Caixa, Bradesco e Banco do Brasil divulgam em algumas semanas lucro líquido bilionário (alguns são recorde). O Itaú Unibanco lucrou R$ 6 bilhões líquidos (sim, líquidos) no segundo trimestre do ano – já são R$ 12,8 bilhões líquidos (!) no primeiro semestre de 2018. O bruto chegou a R$ 35,7 bilhões de janeiro a julho, e pagou R$ 11,6 bi em impostos. Também distribuiu R$ 5,8 bi a 130 mil acionistas diretos e 1 milhão indiretos. Os dados são do próprio banco passados à Coluna. Ganha um bombom quem encontrar no informe da instituição um centavo investido no social ou entidade beneficente.

Gerando renda

No semestre, foram R$ 10,1 bilhões para pagamentos de funcionários e R$ 792 milhões para pagamentos de aluguéis de agências, informou o Itaú.

Herdeira rifada

Fenômeno em Pernambuco que ameaçava o reinado do PSB no Governo, a neta do saudoso Miguel, Marília Arraes – vereadora que trocou os socialistas pelo PT – foi rifada pelo novo partido. Mas quer recorrer da decisão de aliança com o PSB do governador Paulo Câmara – que tentará a reeleição para o cargo que ela disputaria.

Trio da pesada

O governador, o prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), e o senador Humberto Costa (PT), foram os principais protagonistas pela retirada da candidatura de Marília Arraes (PT) ao Governo. Paulo Câmara, herdeiro do trono de Eduardo Campos, preferiu deixar o PSB na neutralidade. Ontem todos se calaram sobre o desespero de Marília.

Ameaças

O cenário indica que Lula da Silva, o ex-presidente presidiário que controla o PT, terá de intervir no diretório de Pernambuco se Marília ganhar o apoio da maioria da militância. Detalhe: a família do saudoso Campos não quer a ascensão de Marília.

Recuo brizolista

Dirigentes do PDT vão pedir hoje a Carlos Lupi, o presidente, que avise oficialmente ao PSB uma desistência: os brizolistas não darão mais apoio ao candidato do PSB ao Governo de São Paulo, Márcio França.

Chalita

Os pedetistas sugerem que o nome do professor Gabriel Chalita (ex-PMDB e agora filiado ao PDT) seja referendado para concorrer ao governo paulista.

TV e internet

Sondagens da Paraná Pesquisas e Ibope revelam que o avanço das redes sociais faz a cabeça do brasileiro, que vai se nortear pela internet, mas também pela tradicional imprensa (TV, rádios e jornais) para decidir em quem votar. A Paraná deu 36,7% para TV e 42,5% para internet. Na Ibope, os meios tradicionais foram citados por 83%.

Cidadania no voto

Os movimentos Acredito – com Thaynara Melo à frente – Livres e Agora fazem um intensivão pré-eleitoral em Brasília a partir de hoje no Festival Setor Criativo Sul. “A ideia é trazermos a conscientização política e a importância do voto de forma leve, de uma maneira que combine com todo o ambiente do festival”, diz Thaynara.

Medalha dos Milhões

A MP 844, que confirma a manutenção dos repasses para os programas da Cultura e Esporte oriundos da arrecadação das loterias, dá um presentão para o Comitê Olímpico do Brasil (COB), ainda feudo do enrolado Carlos Nuzman. O Governo aumentou de 1.63% para 1.73% o repasse mensal sobre o total arrecadado com os jogos lotéricos.

Logo ali

O Planalto resolveu entrar oficialmente na História. O presidente Michel Temer designou Antonio Lisboa Gonçalves para representar o País nas negociações públicas de paz entre o Governo da República da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional. Ele já está lá.

Reflexão em…

O embaixador Celso Amorim, que visitou o Papa Francisco há dias, confirmou presença em encontro que contará também com o ator Fábio Assunção, Maria Rita Kehl e outros, na terça, na PUC de SP. No seminário ‘Precisamos falar sobre o fascismo’.

…tempos de cólera

Ruy Guerra é um dos artistas que gravaram depoimentos sobre o tema, com convite para o evento.

