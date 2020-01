Edson Bündchen A escolha – Segunda e última parte

Por Edson Bündchen | 9 de janeiro de 2020

No artigo da semana passada, citei o exemplo de foco obtido pela empresa americana Alcoa e sinalizei que uma estratégia semelhante poderia ser adotada num âmbito ainda maior e mais estratégico: um foco para o Brasil. Pode parecer pretensão aplicar a um País uma estratégia de sucesso empresarial. Contudo, penso não ser desprezível considerar o poder do foco numa escolha crucial para que um forte consenso seja formado, convergindo esforços e envolvendo a sociedade como um todo. E qual seria essa área capaz de catalisar um amplo movimento transformador também em outros setores?

A despeito de todas as áreas fundamentais para o sucesso de uma nação, dentre as quais emergem a educação, a saúde, a infraestrutura, meio ambiente e tantos outros, há um, em especial, que desfruta de uma importância original que remonta à formação dos próprios estados nacionais: a segurança. Não há como imaginar uma sociedade organizada sem que haja um aparato estruturalmente bem montado que garanta a sobrevivência dos indivíduos, o direito de ir e vir e a manutenção do próprio Estado.

É de amplo conhecimento que ainda vivemos momentos de aguda crise ética, na qual os níveis de corrupção atingiram um patamar insuportável, a despeito dos esforços e resultados louváveis da operação Lava Jato, que sinalizou ser possível haver esperança no combate aos crimes de corrupção, particularmente para o andar de cima de nossa sociedade.

A corrupção drena os recursos que deveriam salvar vidas em hospitais, tira a merenda das crianças nas escolas, mata milhares no trânsito por falta de investimentos, além de afetar a economia como um todo, uma vez que impede uma competição justa e equilibrada. Também afasta investidores que desconfiam de ambientes contaminados por práticas ilegais que estão infiltradas no tecido das corporações públicas. Apesar de ser silenciosa, a corrupção é um crime insidioso, que atua no subterrâneo e traveste-se de conduta apenas culposa, quando na verdade é um crime de natureza dolosa.

Um foco no combate implacável à corrupção, ao crime organizado e à violência de forma geral, poderia proporcionar ao País uma onda de credibilidade com repercussão imediata sobre as demais ações do Governo. Por isso, compreendo, ser de vital importância o trabalho atualmente desenvolvido pelo Ministério da Justiça, que vem adotando medidas efetivas e que sinalizam a tentativa de maior coordenação na atuação das polícias, mudanças na legislação do Código de Processo Penal e maiores investimentos em todo o aparato de segurança, envolvendo a construção de presídios e repensando o atual modelo de encarceramento.

Com um governo focado no combate implacável à corrupção e à criminalidade de modo geral, o poder do foco irá desencadear uma série de eventos, a exemplo do ocorrido na Alcoa, sinalizando aos demais setores que existem condições para o desenvolvimento de projetos com níveis de confiança e segurança adequados. Esse movimento, se bem executado e articulado, proporcionará ao nosso País um maior sentido ético que influenciará o comportamento das pessoas, também servindo de esteio para outras mudanças fundamentais , a exemplo da educação que poderá e deverá ser priorizada a partir de uma estrutura de respeito à vida e às leis colocando o Brasil num patamar mais adequado em termos de segurança pública, num círculo virtuoso potencializado pelo poder do foco, a partir de uma escolha fundamental.

