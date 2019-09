A espada do impeachment sobre a reeleição de Donald Trump

A campanha presidencial americana começa suja e com a espada do impeachment sobre Donald Trump. Dificilmente, ele aplacará a fúria de seus opositores democratas ou receberá um pedido formal de desculpas, como previu, após a divulgação da transcrição não literal de sua conversa por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As informações são do blog de Sandra Cohen, do portal de notícias G1.

Ao contrário, este registro é o primeiro indício de que Trump exerceu mesmo pressão sobre seu colega ucraniano para investigar Joe Biden, ex-vice-presidente de Obama e até agora principal adversário político nas eleições de 2020.

Veio na forma do pedido de “um favor” a Zelensky, um comediante que se elegeu presidente. Embora, no trecho divulgado pelo governo, Trump não tenha feito referência à ajuda de US$ 400 milhões que os EUA enviariam à Ucrânia, fica claro que ele incentivou Zelensky a trabalhar na investigação sobre Biden. Disse, inclusive, que facilitaria o contato com o procurador-geral dos EUA, William Barr, e seu advogado pessoal, Rudolph Giuliani.

Em repetidas ocasiões, o presidente americano trouxe os nomes dos três (Biden, Barr e Giuliani) à conversa com o homólogo ucraniano. Há meses, o Trump e seu advogado insistem que em 2016, quando ainda era vice-presidente, Biden tentou afastar o procurador-geral da Ucrânia, Viktor Shokin, com o objetivo de suspender uma investigação sobre a empresa de energia Burisma, onde o filho caçula ocupou um cargo na direção.

As suspeitas sobre a conversa inapropriada mantida entre Trump e Zelensky conduziram o presidente diretamente ao início do processo do impeachment, que sempre esbarrou na resistência da ala moderada do Partido Democrata.

“Isso nada mais é do que uma continuação da maior e mais destrutiva caça às bruxas de todos os tempos! ”, bradou o presidente pelas redes sociais.

São pequenas as chances deste conturbado processo resultar efetivamente na remoção de Trump do cargo. Isso porque a última etapa é o Senado, controlado por republicanos, que exige a maioria de dois terços dos votos para a sua aprovação.

Mas, a contar pela apatia visível no presidente americano no púlpito da Assembleia Geral da ONU nesta segunda-feira antes da ação democrata, o impacto deste escândalo é gigantesco e sem precedentes em 20 meses de mandato.

Alvo do mantra “Prendam-na”, entoado pelos partidários do republicano durante a campanha de 2016, a ex-candidata Hillary Clinton finalmente deu o troco da derrota, defendendo o impeachment e acusando Trump de traição aos EUA.

O presidente-candidato se safou da acusação de conluio com a Rússia nas eleições que o consagraram vitorioso. Complicado será o trabalho de contenção dos danos à sua reeleição, por usar a sua influência agora como principal ocupante da Casa Branca sobre um ator externo, com o objetivo de prejudicar outro rival político.

