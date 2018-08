A Espanha abrirá o primeiro asilo para gays do mundo

A cidade de Madri terá a primeira residência pública do mundo para homossexuais, um espaço que pretende ser uma nova experiência para aposentados que não se sentem à vontade nos modelos tradicionais de casa. “Era preciso fazer algo para que estas pessoas pudessem viver o mais dignamente possível”, explicou à agência de notícias Efe Federico Armenteros, que desde 2010 trabalha na “Fundación 26 de Diciembre: Mayores LGTB” – data prevista para a inauguração da iniciativa que funcionará em um prédio doado pelo governo da capital espanhola.

A ideia é abrigar 66 moradores, contar com um centro de atividades diárias e, ao contrário das casas do tipo que existem em outros países, esta será feita a partir de “verba pública e a gestão será da Fundação”. De acordo com Armenteros, a rejeição que esses idosos sofrem nas residências tradicionais da Espanha se deve ao fato de o local não estar preparado para a diversidade. Segundo ele, embora oficialmente a entrada seja permitida, essas pessoas não se sentem acolhidas. Conforme dados da Fundação, na Espanha 160 mil idosos homossexuais precisam ir para uma casa de convivência em algum momento da vida.

“Os que agora têm 80 anos não viveram nem mesmo a liberdade do movimento LGBT porque isso não existiu até 2005, quando saímos do Código Penal e entramos no Civil com o casamento igualitário. Muitas pessoas ainda pensam como antigamente”, destacou. Além disso, segundo ele, muitos idosos gays têm graves problemas de saúde mental porque “nunca foram compreendidos” e até hoje “são considerados doentes”.

“É preciso fazer com eles um trabalho enorme”, explicou. Para ajudar a resolver essa questão, Armenteros defendeu que todos poderiam colaborar para que o mundo “entenda que o universo é diverso” e pediu para que as demais residências se abram para a pluralidade.

A marca de lojas de departamento Riachuelo surpreendeu ao lançar uma campanha na qual mostrou um casal gay com um filho para comemorar o dia dos pais. O vídeo veiculado tanto na TV quanto na internet mostrava a família homoafetiva e negra em meio a várias outras configurações de família, como pais solteiros, adotivos, mais novos, mais velhos, com vários filhos, mestiços, entre outras.

Vale lembrar que a Riachuelo se envolveu em uma polêmica com a comunidade LGBT, com direito a um boicote a loja, após o presidente da empresa Flávio Rocha a declarar apoio a bancada evangélica e ligações com a igreja Sara Nossa Terra, que costuma defender ideais conservadores que vão contra temas como o casamento gay.

Alaska Airlines

A companhia aérea Alaska Airlines pediu desculpas depois que um comissário de bordo pediu que um homem gay cedesse seu lugar ao lado de seu parceiro para que um casal heterossexual pudesse se sentar junto. A ocorrência pôs a companhia aérea na defensiva, ao refutar denúncias de discriminação.

David Cooley, dono de um bar gay em West Hollywood, na Califórnia, chamado The Abbey, escreveu no Facebook que ele e seu parceiro tinham embarcado em um voo de Nova York para Los Angeles quando um comissário de bordo perguntou se o parceiro de Cooley poderia mudar de lugar “para que um casal se sentasse junto”.

Cooley disse ter informado ao comissário que os dois eram um casal e que ele queria se sentar ao lado de seu parceiro. Mas o comissário deu a Cooley uma opção: mude-se de lugar para atender ao outro casal ou saia do avião. “Não poderíamos suportar o sentimento de humilhação durante um voo que cruza o país inteiro e saímos do avião”, disse Cooley.

A Alaska Airlines procurou Cooley no Twitter e fez um pedido de desculpas público, dizendo que a companhia faria a restituição de sua passagem e estava “profundamente aborrecida com a situação e não pretendia fazer Cooley e seu parceiro se sentirem desconfortáveis de maneira alguma”.

