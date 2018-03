À espera da prisão, Lula, inelegível, vem ao Estado fazer campanha

Enquanto aguarda a ordem de prisão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou ontem um roteiro eleitoral no Rio Grande do Sul. Pela análise dos correligionários, a prisão nos próximos dias já é tratada como algo inevitável. A expectativa, porém, é que a estadia do ex-presidente atrás das grades seja breve. Avaliações que circulam entre analistas políticos de Brasilia dão conta de que existem hoje duas possíveis saídas para Lula pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde se concentram as esperanças do ex-presidente. Há um habeas corpus preventivo apresentado pela própria defesa, negado liminarmente pelo ministro Edson Fachin, e uma outra ação que busca revisar a jurisprudência sobre a prisão após condenação em segunda instância. A presidente do STF, Cármen Lúcia, já disse de forma clara que não pautará os processos, e Fachin, por sua vez, informou que não levará o habeas corpus “em mesa”, ou seja, diretamente ao plenário.

Cela de Lula já está reservada

Em recente reportagem, a revisa IstoÉ aponta que Lula terá a companhia de alguns políticos que já estiveram em contato com ele e, em alguns casos, já foram até seus amigos. Ao líder do PT foi reservada uma cela da galeria 6 do Complexo. Estão nesse local cumprindo pena alguns condenados da Lava-Jato como o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, o ex-deputado federal Eduardo Cunha e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. A cela tem 12 metros e capacidade para três presos. O vaso sanitário fica no chão e não existe praticamente privacidade nenhuma. Para tomar água, existe um tanque com torneira.

Moro manda prender empresário

Ao mandar prender empreiteiro Gerson de Mello Almada, condenado a 34 anos de prisão na Lava-Jato, o juiz federal Sérgio Moro alertou ontem que “uma eventual alteração no entendimento – prisão após condenação em segundo grau – não impediria apenas a execução da pena de 34 anos e 20 dias de Gerson Almada. Colocaria em liberdade vários criminosos poderosos condenados por crimes graves de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava-Jato”.

“Lula Ladrão”: a saudação na chegada do ex-presidente

Foi expressiva e volumosa a manifestação de cidadãos de Bagé contrários à presença na cidade do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Lula, acuado, reuniu-se com um grupo de correligionários e declarou que os atos contra ele foram organizados por produtores rurais, aos quais chamou de fascistas. A Câmara de Vereadores de Bagé aprovou moção declarando o ex-presidente “persona non grata” na cidade. O cortejo do ex-presidente continua hoje a visita ao Rio Grande do Sul em Santa Maria, onde consta que será recebido por um grupo de servidores simpatizantes na Universidade Federal de Santa Maria.

Caravana eleitoral vai até sexta-feira

A visita do ex-presidente, em explícita campanha eleitoral, que teve ontem um encontro com os ex-presidentes de esquerda Pepe Mujica (Uruguai) e Rafael Correa (Equador), vai até sexta-feira, quando estará em Ronda Alta e São Leopoldo.

Fundo Eleitoral turbina reeleição dos atuais deputados

A reeleição dos atuais deputados federais e senadores – um terço do Senado – será facilitada pela distribuição de recursos do Fundo Eleitoral. O PSD, MDB e o PP, por exemplo, definiram que quem já tem mandato de deputado federal vai receber R$ 2 milhões do fundo para suas campanhas. Nesta eleição sem doação privada, a “ajuda” de R$ 2 milhões para a campanha eleitoral desequilibra o jogo na comparação com aqueles que estão do lado de fora.

Luciano Azevedo continua em Passo Fundo

O prefeito reeleito de Passo Fundo, Luciano Azevedo (PSB), resistiu às pressões do partido para que renuncie à prefeitura e concorra a deputado federal. Ele fica na prefeitura até o fim do mandato. O PSB pretendia reforçar a nominata de candidatos a deputado federal com a presença de Azevedo.

