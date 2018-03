À espera de decisões

Há 15 projetos com pedido do regime de urgência na fila de votações da Assembleia Legislativa. Entre eles, o de reajuste do piso salarial. Por terem preferência, enquanto não decidirem sobre todos, os demais permanecerão fora da pauta.

Aproximação

Em Cruz Alta, semana passada, houve reunião organizada pelo secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, com as participações do governador José Ivo Sartori e do presidente do PP, Celso Bernardi. Nem os assessores ficaram na sala. Mesmo que os progressistas estejam deixando o secretariado, o assunto foi o possível apoio à permanência do PMDB no Palácio Piratini, a partir de 2019. Isso vai dar pano para manga.

Caráter explosivo

O assassinato da vereadora Marielle Franco, os confrontos durante os roteiros do ex-presidente Lula, a crise financeira sem precedentes nos Estados, nenhum partido com projetos fundamentados, as pesquisas revelando pouco interesse nas eleições. Não é preciso ir muito longe na História para concluir a que ponto essa soma de circunstâncias leva.

Chuva de votos

O PSOL lançará Anielle Silva, irmã de Marielle Franco, como candidata à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não haverá necessidade de esperar a contagem dos votos para saber que está eleita.

Demorou

Após dois anos de tramitação, a Câmara dos Deputados aprovou, ontem, a desapropriação de um edifício em Porto Alegre para uso do Tribunal Regional Eleitoral. Tem 13 mil metros quadrados e fica entre a Caldas Júnior e a João Manoel.

Cobrança

O líder do governo na Câmara Municipal, vereador Moisés Barboza, está exigindo que dois projetos de lei do Executivo tenham andamento na Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro, que trata da retirada da obrigação da contratação de cobradores e do pagamento de adicional noturno aos empregados das empresas de ônibus, tinha até o dia 5 de março para sair da Comissão. Outro projeto reduz o espectro das isenções tarifárias e teve 28 de fevereiro como data limite para o parecer.

Maior segurança

Para obtenção ou renovação da carteira de motorista profissional, desde 2015 é obrigatório o exame toxicológico. A análise se dá a partir de uma amostra pequena de cabelos ou unhas para detectar o uso de maconha, cocaína, crack, anfetaminas, ecstasy ou opiáceos. A coleta é feita em um laboratório credenciado pelo Departamento Nacional de Trânsito. Espera-se que não surjam defensores da ideia de que se trata de mais uma armadilha da burocracia para ser anulada.

Diferença

A tragédia de Mariana, em novembro de 2015, matou 19 pessoas e poluiu as nascentes de água em 39 cidades. Como se não bastasse, agora há risco iminente de rompimento de duas barragens de rejeitos de minério na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As duas circunstâncias revelam como Minas Gerais está atrasado na legislação e fiscalização do meio ambiente. No Rio Grande do Sul, que é precursor no combate à poluição, isso não ocorreria.

Cofre aberto

A 21 de março de 1998, empresas e pessoas físicas ficaram liberadas para doar a quantia que quisessem aos partidos políticos na campanha eleitoral. A Lei dos Partidos Políticos, de 1995, fixava limite. A Lei Eleitoral extinguiu o teto. Para este ano, mudou de novo.

Rebeldia

Estudantes encerraram, a 21 de março de 1968, os preparativos para a invasão da Universidade de Nanterre, na periferia de Paris. O ato de rebeldia foi consumado no dia seguinte, acendendo o estopim do movimento que marcou a história contemporânea.

Várias camadas

Vai começar a temporada dos discursos de verniz. Raspando-se, vai se encontrar mais verniz.

