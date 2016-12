Ã€ espera de um milagre

Com 92% de chances de rebaixamento, o Internacional encerra a temporada longe de casa. O que poderia ser um jogo de coroação de um ano bem sucedido tornou-se a partida da vida do clube.

Sem depender unicamente de si, o Inter enfrenta o Fluminense fora de casa. Em um estádio acanhado como o Giulite Coutinho, em Mesquita Rio de Janeiro pela última rodada do campeonato brasileiro. Só a vitória interessa, e ainda torcer para que o Sport não vença o Figueirense na Ilha do Retiro.

Inter

Com 42 pontos no Brasileirão ocupando a 17ª posição, o Inter está muito perto de ser rebaixado para a série b. O clube já tem novo presidente e um novo treinador deve ser anunciado após o jogo. Ambos ainda não sabem qual será o futuro do time. Mesmo assim, a briga ainda continuar, sem depender de si o colorado enfrenta um Fluminense que não vence há nove partidas. Além disso o time carioca deu férias para muitos jogadores e também já tem novo presidente e como treinador para temporada de 2017, um velho conhecido dos colorados, Abel Braga. O técnico foi apresentado faz um pouco mais de uma semana.

Dentro de campo, em seu último compromisso pelo Internacional, o técnico Lisca optou por um time um tanto quanto diferente. Eduardo Sasha, Gefferson e Artur não estão sequer entre os relacionados, o atacante Vitinho deve começar no banco de reservas, como já apontavam os treinamentos da semana. No seu lugar, o garoto Gustavo Ferrareis deve começar a partida. Sob pressão, e precisando vencer, mesmo que tenha que contar com o tropeço do Sport, o time colorado evita falar em rebaixamento e faz isso na tentativa de manter a cabeça focada no jogo.

O técnico Lisca, deve escalar o seguinte time: Danilo Fernandes, Paulão, Ernando e Alex; Anselmo e Rodrigo Dourado; G. Ferrareis, Anderson, Valdícia; Nico Lopez.

Fluminense

Em ritmo de férias, os cariocas mandaram o jogo para o acanhado estádio Giulite Coutinho em Mesquita-RJ. Com muitos jogadores dispensados, e sem nada para fazer no Brasileirão, a partida é da honra. Há 9 partidas sem vitória na competição, o tricolor quer vencer de qualquer forma para não encerrar o ano de forma melancólica.

Para essa tarefa o treinador do clube carioca escondeu o time. Deve ser a última partida de Gustavo Scarpa com a camiseta do tricolor, no primeiro turno, Scarpa marcou os dois gols no empate contra o Internacional no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

37ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Fluminense x Internacional

Data: 11/12/2016

Local: Estádio Giulite Coutinho – Mesquita (RJ)

Arbitragem: Héber Roberto Lopes (FIFA) apita a partida, auxiliado por Carlos Berkembrock (SC) e Kléber Lúcio Gil. (Rádio Grenal)

