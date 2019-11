A esposa de Michael Schumacher disse que o heptacampeão de Fórmula 1 deseja manter o seu estado de saúde em segredo

A esposa de Michael Schumacher, Corinna, disse que o heptacampeão deseja manter sua saúde em segredo, pois continua a se recuperar de um acidente de esqui em 2013. Pouco se sabe sobre a condição de sete vezes campeã da Fórmula 1, com a família preferindo mantê-lo em casa.

O filho de Schumacher, Mick, está correndo na F2, e Michael sabe como seu filho está se saindo, mas sua esposa Corinna diz que ele prefere que sua condição de saúde seja mantida em sigilo.

Corinna disse à revista ‘She Mercedes’: “Você pode ter certeza de que ele está nas melhores mãos e fazemos todo o possível para ajudá-lo.

“Por favor, entenda que estamos seguindo o desejo de Michael em termos um assunto tão sensível quanto a saúde dele, como sempre foi particular.”

Faz quase seis anos desde o acidente de Schumacher, e nada foi oficialmente divulgado sobre seu real estado de saúde.

Ex-agente

Ex-empresário de Michael Schumacher, Willi Weber reclamou da postura da esposa do heptacampeão mundial de Fórmula 1. Desde que Schumi sofreu um grave acidente de esqui no fim de 2013, Corinna Schumacher não permite que sejam divulgadas informações sobre o estado de saúde do ex-piloto. O máximo que ela se permitiu foi dizer que o próprio marido pediu sigilo sobre sua condição.

“Sei que Michael foi atingido com força, mas infelizmente não sei que progresso ele faz. Eu gostaria de saber como ele está, apertar as mãos ou acariciar seu rosto. Infelizmente, porém, isso é rejeitado por Corinna. Ela provavelmente está com medo de ver imediatamente o que está acontecendo e tornar pública a verdade”, disse Weber, que acompanhou Schumacher em toda sua carreira.

Weber disse ainda que espera poder um dia voltar a conviver com o heptacampeão, pois acredita na sua recuperação pela força demonstrada ao longo de toda a vida – hoje, Michael Schumacher tem 50 anos de idade e vive em uma mansão na Suíça.

“Acredito firmemente na recuperação de Michael, porque sei que ele é um lutador. Se houver uma chance, ele a usará. Isso não pode ser o fim. Rezo por ele e estou convencido de que o veremos novamente.”

As últimas informações – não oficiais – sobre Schumacher foram publicadas em setembro, quando o alemão deu entrada em um hospital de Paris para um tratamento não especificado.

O primeiro dos sete títulos de Schumacher na F1 completa 25 anos nesta semana. Willi era o empresário do alemão na época, e contou o clima de apreensão e festa após a batida do alemão com Damon Hill, que posteriormente rendeu o campeonato.

“Estava nos boxes da Benneton com Corinna e Flavio Briatore. Para nós, era claro. Com aquilo, Hill era campeão do mundo, mas ele subitamente ficou lento e veio para os boxes. Enquanto os mecânicos da Williams freneticamente tentavam colocar o carro de volta na pista, eu estava mais nervoso do que nunca. Quando ele teve que desistir, toda a pressão acabou, lágrimas caíram. Na cerimônia, chorei bastante”, declarou.

Recentemente, o filho de Michael, Mick Schumacher, que corre na F-2 e faz parte da academia da Ferrari, comparou a sua relação com Sebastian Vettel com a que o próprio Vettel tinha com seu pai. “Eu acho que o que meu pai era para Vettel, Seb é para mim: alguém de quem sou próximo, com quem posso falar sobre esporte a motor”.