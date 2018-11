A esposa de Michael Schumacher diz que o ex-piloto não desistirá de sua recuperação

Em um raro momento, a esposa de Michael Schumacher, Corinna, falou sobre o marido em uma carta enviada ao músico alemão Sascha Herchebach. Ela, que é casada com o ex-piloto há 23 anos, disse que ele é um lutador e não desistirá de sua recuperação.

Corinna enviou a carta porque o músico compôs a canção “Born To Fight” (Nascido para Lutar, em português) em homenagem a Schumacher. Herchebach relatou que não esperava receber uma resposta depois de enviar um CD à família do ex-piloto alemão.

“Eu gostaria de agradecer sinceramente por sua mensagem e pelo belo presente que nos ajudará neste momento difícil. É bom receber tantos votos e outras palavras bem-intencionadas, é um grande apoio à nossa família. Todos sabemos que Michael é um lutador e não desistirá”, escreveu Corinna em carta enviada a Herchebach.

O cantor falou sobre a existência dessa mensagem em entrevista à revista alemã “Bunte”.

Michael Schumacher vive recluso na Suíça desde o acidente de esqui que sofreu em 29 de dezembro do ano de 2013. Apenas familiares e amigos muito próximos têm contato com ele e, desde então, poucas notícias são divulgadas sobre o estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1.

Em agosto deste ano, a família negou a informação de que se mudariam para a Espanha.

Desmentido

A família de Michael Schumacher negou a informação divulgada no mês de agosto sobre a mudança da família para a cidade de Mallorca, na Espanha. Segundo uma porta-voz do campeão mundial de Fórmula 1, a pretensão é permanecer na Suíça.

“A família Schumacher não pretende se mudar para Mallorca”, disse a porta-voz Sabine Kehm à AFP.

A informação sobre a mudança de Schumacher foi divulgada pela revista suíça “L’Illustré”. A fonte da notícia é Katia Rouarch, prefeita de Andratx, que disse que a ex-mulher do piloto, Corina, teria comprado uma mansão que pertencia ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

Após a repercussão sobre a notícia da possível mudança de Schumacher, a prefeitura de Andratx resolveu se pronunciar. Em nota oficial, o governo disse que a fala de Katia Rouarch foi mal interpretada.

“Em relação às últimas notícias sobre Michael Schumacher, sua família e o município de Andratx; a cidade de Andratx quer esclarecer que as palavras atribuídas à prefeita Katia Rouarch são estão corretas e provavelmente foram resultado de uma má interpretação ou mal-entendido, talvez por causa da tradução”, diz a nota oficial.

Ainda de acordo com a nota oficial, a prefeita não deu e não tinha nenhuma informação sobre os próximos passos de Schumacher e sua família. “A única coisa que Rouarch declarou aos jornalistas é que ‘em caso de a família decidir morar aqui (Andratx)’, nós estaremos preparados para a chegada deles”, diz o comunicado.

Deixe seu comentário: