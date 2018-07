A esposa de Schumacher comprou a mansão do presidente do Real Madrid

A esposa do alemão Michael Schumacher comprou uma casa avaliada em R$ 133 milhões em Mallorca, na Espanha. A propriedade adquirida por Corinna Schumacher era do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. De acordo com informações do diário Bild, da Alemanha, a mansão tem duas piscinas e um grande jardim, que podem ser vistos por imagens aéreas.

A família de Schumacher não tem se manifestado publicamente desde que o ex-piloto de Formula 1 se acidentou gravemente em um circuito de esqui, em 2013. O alemão sofreu uma lesão cerebral e segue internado. Massa O presidente da Ferrai, Luca di Montezemolo, revelou que Michael Schumacher esteve perto de retornar à Ferrari em 2009 para substituir o acidentado Felipe Massa. Massa sofreu um sério acidente nos treinos para o grande Prêmio da Hungria em 2009, quando foi atingido por uma mola em seu capacete tendo uma séria lesão na cabeça, acabando por bater em uma barreira de pneus. O brasileiro precisou receber uma placa de titânio em seu crânio perdendo o restante da temporada de 2009, deixando a Ferrari precisando de um substituto inesperadamente. “Eu fiquei muito triste quando Felipe teve seu terrível acidente em Budapeste, então liguei para Michael e pedi para ele vir até meu escritório.”, disse Montezemolo. “Eu disse para ele, Michael você tem que fazer isso por mim e pela Ferrari, você tem que voltar. Durante meia hora ele não foi persuadido a aceitar, porém depois de uma hora ele disse: OK, Eu não posso recusar isso”. Mas, Schumacher foi incapaz de voltar por recomendações médicas, depois de um recente acidente de motocicleta, apesar de ter testado secretamente a F2007. “Ele chegou no departamento de corridas cheio de entusiasmo, como se fosse uma criança ou um jovem piloto”, disse di Montezemolo. “Então em Muggelo ele fez um bom teste com o carro antigo. Infelizmente seu médico fez com que ele parasse e não pudesse retornar. “Ele disse que Michael não estava pronto e que aquilo seria ruim para todos nós.” Massa acabou sendo substituído alternadamente por Luca Badoer e Giancarlo Fisichella. Hamilton pode ultrapassar Lewis Hamilton diz que a extensão de seu contrato com a Mercedes, não tem nada a ver com a meta de bater o recorde de sete títulos mundiais de Michael Schumacher. No início desta semana, a Mercedes anunciou que Hamilton ficaria por mais duas temporadas, competindo pela equipe alemã até o final de 2020. Isso significa que, caso o tetracampeão britânico vença o título mundial deste ano, ele poderá perseguir os sete títulos de Schumacher, enquanto ainda estiver correndo pela Mercedes. Entretanto, Hamilton diz que não teve essa meta em seu pensamento. “Para mim, isso é inimaginável no momento”, disse o piloto à “Sky Sports”. “Não faz sentido acreditar que você vai ganhar todos os campeonatos de agora, até o final do contrato. Enquanto esse é o objetivo e esse é o sonho, o cenário perfeito, nada funciona perfeitamente em geral. “Então, eu não embarquei por mais dois anos dizendo que isso me dava tempo para bater a marca. Eu vou trabalhar para isso”, respondeu o britânico. Questionado se este novo contrato, de dois anos, será seu último na Fórmula 1, Hamilton diz que é “impossível” tomar essa decisão hoje. “É impossível dizer como vou me sentir daqui a dois anos. O que eu posso dizer é que ainda me sinto muito bem e não esperava estar tão empolgado quanto estou agora em assinar. “Também estou muito consciente de quanto tempo está além da aposentadoria. Há tantas grandes razões para continuar fazendo parte do esporte, mas quem sabe, daqui a dois anos minha vida será completamente diferente e eu quero coisas completamente diferentes que eu quero conhecer. “O tempo vai dizer”, respondeu o tetracampeão britânico da Mercedes.