A estação espacial chinesa está prestes a colidir com a Terra, entre esta terça e o dia 8 de abril

A estação espacial chinesa Tiangong-1, lançada em 2011, está prestes a chegar à Terra como uma bola de fogo, espalhando detritos por milhares de quilômetros. Conforme o jornal britânico The Guardian, a previsão da Agência Espacial Europeia é que a colisão aconteça entre terça-feira, dia 27, e 8 de abril.

A agência espacial chinesa perdeu o controle da Tiangong-1 em 2016, cinco anos após seu lançamento. Rastreada por agências espaciais de todo o mundo, a espaçonave está a uma altitude aproximada de 241 quilômetros e dando voltas em torno da terra a uma velocidade média de 28.968 km/h.

A posição da órbita da Tiangong-1 indica a possibilidade de a queda acontecer em vastos trechos da América do Norte e do Sul, China, Oriente Médio, África, Austrália, partes da Europa – e grandes faixas do Oceanos do Pacífico e do Atlântico.

Não se sabe, no entanto, quais as probabilidades de a nave espacial sobreviver à colisão com a Terra, já que a China não divulgou detalhes sobre os materiais usados para a construção da Tiangong-1.

