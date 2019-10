Após bloqueio de trecho da Rota do Sol, no Litoral Norte, o Daer poderá repetir a medida por causa do risco de deslizamento

Na manhã dessa quinta-feira, o quilômetro 4 da ERS-486 (Rota do Sol), em Itati (Litoral Norte do Rio Grande do Sul), permaneceu interditado para veículos. Conforme o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), havia risco de desmoronamento de encosta próxima ao Viaduto da Cascata, devido às chuvas intensas na região. Por esse motivo, a medida poderá se repetir.

A liberação do trânsito na área foi anunciada no início da tarde pelo site do governo do Estado: “A 16ª Superintendência Regional do órgão, em Osório, continuará monitorando o trecho e, caso seja necessário, poderá realizar novas interdições, a fim de preservar a segurança dos usuários da rodovia”.

Apesar da liberação, os blocos de rochas que estão sobre a pista devem permanecer no trecho até que sejam concluídas as obras de contenção da encosta. O material, resultante do desmoronamento ocorrido em junho deste ano, serve para amortecer o impacto em caso de novos deslizamentos.

“Já está sendo finalizado o projeto de contenção do talude”, informou o Daer no site oficial do governo gaúcho. “A solução técnica para impedir os escorregamentos consiste em uma tela grampeada, que será implantada a partir da contratação de uma empresa especializada.”

ERS-421

E prosseguem as obras de pavimentação dos sete quilômetros da ERS-421, que conecta os municípios de Boqueirão do Leão e Sério. A obra foi retomada na semana passada. Trata-se de uma das principais ligações asfálticas entre os Vales do Taquari e Rio Pardo.

“Apesar dos imensos desafios que enfrentamos, estamos empreendendo esforços para concluir acessos municipais”, salienta o titular da Selt (Secretaria Estadual de Logística e Transportes), Juvir Costella. “A comunidade pode ter certeza de que as obras que tiveram recursos liberados serão executadas até o fim.”

“Estamos concentrando esforços nos quilômetros restantes”, frisou o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Luciano Faustino. “Esperamos entregar essa obra à comunidade no decorrer do primeiro semestre de 2020.”

Já o prefeito de Boqueirão do Leão, Paulo Joel Ferreira, mencionou o fato de essa ligação asfáltica ser esperada há muito tempo pela região. “Isso vai favorecer o escoamento de produtos, como fumo, soja e madeira”, mencionou.

Plano de Obras

O acesso Boqueirão do Leão–Sério conta com R$ 12 milhões do Tesouro do Estado e tem serviços executados pelo Daer, no âmbito do Plano de Obras de 2019, anunciado em junho pelo governador Eduardo Leite. O pacote de investimentos nas rodovias estaduais soma R$ 301 milhões.

A maior parte dos recursos (R$ 170 milhões) é oriunda também da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). O montante é destinado à recuperação de estradas e conclusão de acessos municipais e pontes nas 17 superintendências regionais do Daer.

Já os outros R$ 131 milhões, financiados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) são utilizados na conclusão da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

(Marcello Campos)