A estreia do Brasil no Mundial de seleções, contra a Suíça, será apitada pelo mesmo juiz da decisão entre Grêmio e Real Madrid pelo Mundial de clubes

A estreia da Seleção Brasileira no Mundial, às 15h deste domingo na cidade de Rostov (Rússia), contra a Suíça, terá como juiz o mexicano César Ramos. De acordo com escala divulgada na manhã dessa sexta-feira, os auxiliares de arbitragem têm a mesma nacionalidade: Marvin Torrentera e Miguel Hernandez.

Completam a equipe do apito os panamenhos John Pitti como quarto árbitro e Gabriel Victoria como reserva do juiz principal.

Cesar Ramos tem 34 anos e atuará pela primeira vez em um Mundial, como é um dos mais jovens juízes da competição. Conhecido no México pelo estilo conciliador e apreciador de conversas em campo, ele estreou no apito na primeira divisão do futebol de seu país em 2011 e está no quadro da Fifa desde 2014.

Grêmio X Real Madrid

Neste ano, Ramos atuou na final do Campeonato Mexicano, entre Santos Laguna e Toluca. Em dezembro passado, a principal partida dele foi a final do Mundial de Clubes entre Real Madrid e Grêmio, nos Emirados Árabes. Na ocasião, o time espanhol acabou se sagrando campeão novamente ao superar o Tricolor gaúcho por 1 a 0, com um gol de falta marcado pelo atacante Cristiano Ronaldo.

O árbitro mexicano tem no currículo, ainda, outras atuações em torneios internacionais como a Olimpíada do Rio de Janeiro (2016), dois Mundiais sub-20 e competições de clubes como a Copa Libertadores da América e a Copa dos Campeões da Concacaf (Américas Central e do Norte).

Curiosamente, no Mundial de 2014 um outro mexicano trabalhou na partida mais marcante do Brasil: o agora aposentado Marco Rodríguez apitou a derrota por 7 a 1 diante da Alemanha, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Mais uma coincidência: na estreia brasileira no Mundial de 2006, contra a Croácia, em Berlim (Alemanha), também foi um árbitro do México o responsável por conduzir a partida. Na ocasião o papel coube a Benito Archundia.

No outro jogo do grupo do Brasil, Costa Rica e Sérvia se enfrentam em Samara, também no domingo, porém mais cedo (9h). O duelo terá um trio de arbitragem comandado pelo senegalês Malang Diedhiou, assistindo por Djibril Camara e Hadji Malick Samba.

Cruzamento

Brasil e México poderão se cruzar nas oitavas-de-final do torneio, já que o escrete canarinho está no Grupo E e o país da pimenta e da tequila (que já sediou as edições de 1970 e 1986 da competição) está no Grupo F. Para isso, basta que um se classifique em primeiro e o outro em segundo lugar em suas respectivas chaves.

