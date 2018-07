A ex de Neymar e mãe do filho do jogador incluiu Bruna Marquezine no agradecimento pela festa de aniversário do menino

A boa relação entre Carol Dantas, mãe do filho de Neymar, e Bruna Marquezine, namorada do jogador, sempre é motivo de admiração entre os internautas que sonham em chegar a este nível de maturidade. No último fim de semana, as duas se reuniram para celebrar antecipadamente o aniversário de Davi Lucca. O menino, que fará 7 anos só em agosto, ganhou uma festança no Instituto Neymar Jr., na Praia Grande, litoral de São Paulo, com o tema Brasil.

Ao divulgar as imagens da comemoração, a digital influencer fez questão de incluir o nome da atriz nos agradecimentos.

“O aniversário do Davi Lucca foi antecipado, pois surgiu um motivo no coração dele, ter na comemoração todas as pessoas que ele ama. Foi uma comemoração inesquecível. Estavam presentes pessoas que o Davi ama, e que ele queria que estivessem todas juntas se divertindo com ele. Recebi algumas fotos, e quando olhei senti um alívio de dever cumprido. Faltam mais fotos com pessoas tão amadas… e saibam que a presença de cada um de vocês, família e amigos, foi essencial. Agradeço a todos que fazem parte da vida do Davi Lucca. Agradeço a Deus pela família linda do Davi, que ele tanto ama e valoriza, disse, citando o pai do menino, os avós maternos e paternos, a atriz Bruna Marquezine, a irmã de Neymar, Rafaella, entre outros.”

Carol e Neymar não chegaram a assumir a relação e sequer estavam juntos quando ela descobriu a gravidez, aos 17 anos. Apesar disso, o atacante fez questão de acompanhar a gestação e dar todo apoio à ex, como acontece até hoje.

Atualmente, ela namora o empresário Vinicius Martinez, que também esteve na comemoração. Os dois estão juntos desde o final do ano passado.

No do post de agradecimento de Carol, que reuniu diversas fotos da festa, Bruna Marquezine aproveitou para responder com um comentário: “Lindo”, escreveu a namorada de Neymar.

Harmonia

Em bate-papo no canal da youtuber Samara Costa, Carol Dantas falou sobre o relacionamento com o herdeiro, relatou a dificuldade em ter engravidado de Neymar por conta da fama do atleta e afirmou que preza pela harmonia com o ex: “Em relação aos pais viverem separados, o Davi leva isso numa boa. A gente tenta ficar em harmonia, as duas famílias, precisa. Todo mundo fica falando: ‘Nossa! Isso não existe! Como consegue ter uma amizade, tendo pais separados e tendo namorados’. Porque eu namoro, o pai do Davi namora, e ele se dá superbem com a Bruna e ele com meu namorado é absurdo”, disse.

