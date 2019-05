A ex-top model Cindy Crawford colocou sua mansão à venda por 33 milhões de reais

Se tudo der certo, Cindy Crawford e o marido, o empresário Rande Gerber, vão ficar ainda mais ricos. Famoso por suas transações no ramo imoiliário, o casal colocou à venda neste mês um de seus imóveis na Califórnia por US$ 7,5 milhões, cerca de R$ 33 milhões.

Localizada em Malibu e com vista para o mar, casa tem quatro quartos e dois banheiros, em 224 metros quadrados de área construída. Segundo a agência que toca as negociações, a casa tem decoração inspirada na Espanha dos anos 1970.

O casal não ocupa a casa há um tempo e, nos anos anteriores, estava alugando o imóvel por US$ 45 mil por mês.

Foto nua

No auge de seus 53 anos, Cindy Crawford posou nua novamente para o último livro do renomado fotógrafo Russell James, “Angels”.

Em entrevista à revista PorterEdit, a modelo explicou que adorou a oportunidade de se despir de uma forma respeitável, uma vez que a indústria costuma negligenciar modelos de 50 anos ou mais.

“Parte do motivo pelo qual eu queria fazer isso era porque eu pensava: ‘Com que idade deixa de ser bonito ficar nua? Existe uma data de validade para nós?’. Não tenho a mesma aparência que tinha aos 20, 30 ou mesmo 40 anos. Mas se cuidarmos de nós mesmos, por que não?”, disse.

Segundo declarações que deu na entrevista, seu único arrependimento é não ter estado nua mais vezes. “Eu olho para trás em algumas das minhas fotos antigas da Playboy e penso: ‘Por que eu não andava nua o tempo todo?'”, disse. “Eu não estou ficando mais jovem. Então eu quero celebrar quem eu sou hoje.”

“Há um lugar onde eu quero me sentir bonita nua, que é na minha vida privada, com meu marido [Rande Gerber]”, afirmou. “Não em saltos altos, não com muita maquiagem […] apenas uma mulher de verdade que não está vestida.”

