A executiva nacional do DEM aprovou o apoio à pré-candidatura do tucano Geraldo Alckmin à Presidência da República

Na tarde dessa quarta-feira, a executiva nacional do DEM aprovou por unanimidade o apoio do partido à pré-candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) ao Palácio do Planalto. A decisão ainda será levada à convenção nacional da sigla, que está marcada para a quinta-feira da semana que vem.

A decisão foi tomada durante reunião na sede do partido, em Brasília. Após o encontro, o presidente da sigla, ACM Neto, deu detalhes sobre o apoio à candidatura de Alckmin. Ele informou que o chamado “Centrão”, bloco formado por PP, PR, PRB e Solidariedade, além do DEM, também deverá formalizar o apoio ao candidato tucano nesta quinta-feira.

“Uma aprovação por unanimidade do apoio à candidatura de Geraldo Alckmin a presidente da República. Ainda vamos dialogar com os demais partidos do ‘Centrão’ e nesta quinta-feira estaremos formalizando publicamente esse apoio de cinco partidos que, no meu entendimento, serão decisivos para a caminhada de Geraldo Alckmin rumo à Presidência da República”, frisou ACM Neto, atual prefeito de Salvador (BA).

Na avaliação de ACM Neto, a convenção nacional da legenda vai ratificar a decisão da cúpula do partido. “Nós teremos, na convenção, com certeza, uma aprovação unânime e, portanto, a decisão do Democratas está tomada. Nosso apoio será dado à candidatura de Geraldo Alckmin”, declarou.

Vice

Questionado sobre a possibilidade de a definição do candidato a vice-presidente na chapa de Alckmin acontecer ainda nesta quarta, ACM Neto disse acreditar que “dificilmente” isso ocorrerá.

“Nós vamos avançar nas conversas hoje à noite. Mas amanhã o anúncio do apoio do ‘Centrão’ será feito muito provavelmente sem a indicação de quem será o candidato a vice-presidente”, disse o líder dos democratas.

Ele também foi indagado sobre até quando o grupo de partidos vai aguardar uma resposta do empresário Josué Gomes (PR). Para ACM Neto, a resposta do filho do ex-vice-presidente José Alencar acontecerá até a noite desta quarta.

“O que nos permite, já no encontro que vamos ter na noite desta quarta, a começar a discutir os cenários, caso a decisão do Josué seja de não participar da eleição neste ano”, afirmou o prefeito de Salvador (BA).

De acordo com a imprensa em Brasília, Josué Gomes já avisou a Alckmin que não será candidato a vice. Aliados do tucano paulista, entretanto, ainda tentam convencer o empresário a mudar de ideia.

Sobre isso, ACM Neto disse que “não vale a pena ficar especulando” sobre quem deve ser o candidato a vice-presidente na chapa do ex-governador tucano. “Queremos o melhor nome, o melhor perfil, que possa agregar mais à eleição”, afirmou. “Não haverá divisão entre nós.”

