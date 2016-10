A experiência do cliente em palestra sobre vitrinismo no Canoas Shopping

O Canoas Shopping realiza nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, a palestra “Vitrine – A Experiência do Cliente” com a designer, coordenadora e docente de moda Janine Ledur, na última das três edições do evento denominado YOU CAN realizadas em 2016.

A palestra tem como foco central o vitrinismo, abordando temas como tendências de consumo, o cliente/usuário como protagonista e dicas técnicas para elaboração de uma vitrine assertiva.

A versão 2016 do ciclo de palestras You Can foi desenvolvida em parceria com o Senac. Os conteúdos foram organizados como um treinamento de forma contínua, fazendo com que cada evento seja complementar ao anterior.

A primeira palestra ocorreu no dia 18 de maio e também foi ministrada por Janine Ledur que abordou o tema atendimento ao cliente. O segundo encontro foi no dia 13 de julho com o designer de moda, professor e consultor de moda Iran Marcon, que falou sobre visual merchandising na palestra “Ambiente-se”.

Visando qualificar ainda mais o atendimento ao cliente e potencializar as vendas das operações do Canoas Shopping, o Ciclo de Palestras YOU CAN acontece na sala 1 do Cinemark do CanoasShopping e tem início previsto para as 8h da manhã. As vagas são limitadas a 150 participantes

