A exploração de urânio pode ser retomada no Brasil

Paralisada há três anos, a exploração de urânio no Brasil está perto de ser retomada.

A INB, estatal responsável pelo combustível nuclear no País, espera a última licença necessária para reiniciar a mineração em Caetité (BA), que está sendo avaliada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear.

A mina de Engenho, aberta na região, tem o potencial de produzir cerca de 270 toneladas anuais de concentrado de urânio — o chamado yellowcake — durante 15 anos.

No período em que não houve produção de urânio no País, a INB importou o minério usado no combustível das usinas de Angra dos Reis (RJ).

Ranking mundial

De acordo com o boletim de energia nuclear Brasil e Mundo 2016, o Brasil ocupa o 5º lugar do ranking mundial de reserva de urânio. O País possui 309 mil toneladas da substância, o que representa 5,3% do total no mundo.

Os quatro primeiros colocados com maior reserva são Austrália (28,7%), Cazaquistão (11,2), Canadá e Rússia (8,3% cada). Em relação aos países com reatores nucleares, o Brasil ocupa a 21º posição, com duas plantas que totalizam 1.990 MW de capacidade instalada.

Até o final de 2015, o mundo contabilizava 441 reatores nucleares operando em 31 países, que somavam 402.852 MW de capacidade instalada, equivalentes a 6,5% da potência mundial de geração elétrica.

Geração no mundo

Na geração mundial de energia elétrica, a proporção nuclear passou de 2% a 15,2%, de 1971 para 1985, evoluindo mais lentamente até 1996, quando atingiu 17,2% (recorde). A partir de então, a proporção seguiu uma trajetória descendente até atuais 10,6%.

Entre as nações com maiores parques geradores, destacam-se os Estados Unidos, com 99 reatores, França com 58 e Japão com 43. Em 2015, foram iniciadas as obras de sete novas usinas e dez reatores foram conectados às suas redes, sendo oito na China, um na Rússia e um na Coreia do Sul. No mesmo período, foram desativadas sete usinas, sendo cinco no Japão, uma na Alemanha e uma no Reino Unido.

Energia nuclear brasileira

O Brasil possui atualmente duas usinas nucleares em operação (Angra 1 e Angra 2) cuja produção de eletricidade, da ordem de 15 TWh, responde por cerca de 2,5% da matriz de oferta de energia elétrica.

