A Expo Motor Home Show 2018 será realizada em novembro em Novo Hamburgo

A 3ª Expo Motor Home Show Brasil 2018 e a Feira Internacional de Campismo e Caravanismo serão realizadas de 23 a 25 de novembro na em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A região é estrategicamente escolhida porque concentra a maioria dos fabricantes desses veículos.

Para este ano, com o slogan “Seu sonho mais perto do que você imagina” , a exposição pretende desmistificar a tradicional e histórica impressão de que os motor homes e similares são privilégios dos mais afortunados, o que não corresponde à realidade, visto que existem modelos no mercado nacional com preços acessíveis. São produzidos de maneira quase que artesanal e ao gosto do cliente, podendo conter itens de sofisticação e conforto.

Outro ponto importante diz respeito ao conceito de família – também considerado em um planejamento estratégico – porque esses veículos têm sido usados para viagens de recreação, turismo, lazer e aventura, unindo as pessoas e, ao mesmo tempo, proporcionando contato com a natureza – algo tão raro nos dias atuais.

Ao gerar oportunidades de negócios, networking e vendas, a exposição passou a ser o referencial dos fabricantes de motor homes e dos fornecedores de insumos para ações de promoção, marketing e prospecção de clientes, tanto que vários agendam as novidades e os lançamentos para a data do evento – fato que ficou evidenciado em 2017.

No estacionamento da Fenac, com capacidade para receber 200 motor homes, trailers e barracas, será realizada a EXPOCAMPING com total infra estrutura de suporte (luz, água e sanitários).

Estima-se um público de 10.000 pessoas do Brasil e do exterior. Mais informações podem ser obtidas no site https://www.expomotorhome.com/ pelo e-mail atendimento@expomotorhome.com ou pelo telefone (54) 3066.0422.

