A Expoagro Afubra começa nesta terça em Rio Pardo com 150 estandes da agricultura familiar

Maior feira agrícola brasileira voltada à agricultura familiar, a 18ª Expoagro Afubra será aberta nesta terça-feira (20), em Rio Pardo. O governo do Rio Grande do Sul, por meio da SDR (Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo), apoia o evento viabilizando a montagem do Pavilhão da Agricultura Familiar, que este ano conta com 150 estandes.

O Estado estará presente também por meio da Emater-RS, que apresentará diversos espaços temáticos, abordando temas como agroindústria familiar, apicultura, ajardinamento, avicultura colonial, artesanato e turismo rural, bovinocultura de leite, cozinha didática, fruticultura, ovinocultura, processamento de carnes, piscicultura, saneamento ambiental, secagem e armazenagem, segurança alimentar, solos, cooperativismo e tecnologias digitais para a agricultura familiar.

O espaço da agricultura familiar é de exposição e venda de produtos de agroindústrias integrantes do Programa Estadual de Agroindústria Familiar e tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho das famílias. Nos 150 estandes montados em parceria com a Afubra, a Emater-RS e a Fetag-RS, os visitantes podem adquirir produtos, além de artesanato indígena e rural, plantas e flores.

No ano passado, o espaço da agricultura familiar na Expoagro Afubra encerrou-se com negócios na ordem de R$ 603 mil – crescimento de 21% em relação à edição de 2016.

