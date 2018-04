A exportação de soja do Brasil saltou mais de 200% em março ante fevereiro

As exportações de soja do Brasil saltaram quase 208% em março ante fevereiro, para 8,81 milhões de toneladas, e ficaram bem próximas das 8,97 milhões de igual mês do ano passado, com o ritmo diário de embarques mais forte em 2018.

Dados divulgados pela Secex (Secretaria de Comércio Exterior) mostram que em março foram vendidas ao exterior, em média, 419,7 mil toneladas da oleaginosa por dia, contra 390,4 mil toneladas/dia há um ano.

O Brasil é o maior exportador mundial de soja, e seus embarques costumam aumentar a partir de março, à medida que avança a colheita país afora.

O ritmo de exportação mais acentuado neste ano, contudo, pode indicar uma maior procura pela commodity brasileira, uma vez que a Argentina, outro importante fornecedor mundial, viu sua safra quebrar em razão de uma severa estiagem.

Os problemas no país vizinho acabaram por dar sustentação aos preços internacionais da soja, estimulando os produtores brasileiros a comercializar.

As exportações de milho do Brasil também cresceram em março na comparação anual, embora tenham caído em relação a fevereiro.

Segundo a Secex, foram exportadas 605,3 mil toneladas do cereal no mês passado, contra 1,25 milhão em fevereiro e 243 mil um ano antes.

