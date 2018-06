A exportação do café do Brasil tem o menor nível em 14 anos, após a greve dos caminhoneiros

As exportações de café verde do Brasil despencaram 36,9% no mês de maio na comparação anual, para 1,46 milhão de sacas de 60 quilos, o menor volume exportado pelo País desde fevereiro de 2004, com o impacto da paralisação dos caminhoneiros no mês passado, de acordo com dados do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).

A exportação de maio – um mês também impactado negativamente pela baixa oferta de café do Brasil por conta da entressafra – se configura no menor volume desde fevereiro de 2004, quando o País embarcou 1,4 milhão de sacas, de acordo com informações divulgadas pelo Cecafé.

“No mês de maio foi evidenciada a menor oferta para a exportação, como já prevíamos devido ao período de entressafra. Além disso, com os protestos e a greve dos caminhoneiros, o volume foi ainda menor, pois deixamos de embarcar entre 400 mil a 500 mil sacas neste mês”, declarou o presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes, em relatório divulgado.

O volume de café que deixou exportado, contudo, é menor do que o apontado pelo Cecafé ainda durante os protestos, de 900 mil sacas.

“Com a estimativa de que teremos uma safra recorde de café para o próximo ano cafeeiro, que oficialmente se iniciará em julho, o Cecafé espera recuperação dos volumes exportados”, acrescentou Carvalhaes.

Para este mês de junho, a expectativa é de uma recuperação nos embarques para o exterior, apontam os certificados de exportação que estão sendo emitidos, segundo o Cecafé.

Mas a situação ainda não é de normalidade, uma vez que os protestos de maio reduziram os estoques nos portos e limitaram o transporte do produto.

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e deve ter uma colheita histórica de cerca de 58 milhões de sacas neste ano. Do total embarcado em maio, 1,42 milhão de sacas foram de café arábica (queda de 38,4%), enquanto 46,5 mil sacas de robusta (alta de 134,8%). Também foram exportadas 233,56 mil sacas de café solúvel (queda de 15,2%) e 476 sacas de torrado e moído (queda de 79%).

As exportações totais de café do Brasil em maio, entre verde e industrializado, atingiram 1,7 milhão de sacas, queda de 34,7%.

Alta do agronegócio

Recentemente, em reunião do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), em São Paulo, foi apresnetado o projeto “Estratégia do Agro Brasileiro no Mercado Internacional”, que pretende conquistar a fatia de 10% do mercado mundial do agronegócio estimado hoje em US$ 1,460 trilhão, o que representa o incremento de US$ 146 bilhões para a balança comercial brasileira até 2022.

Segundo o diretor-geral do Cecafé, Marcos Matos, a estratégia para abertura, ampliação e promoção no mercado internacional do agronegócio do Brasil, incluindo a estruturação da política de relações internacionais ao setor, tem por finalidade incrementar a competitividade dos produtos brasileiros e o consequente aumento do comércio exterior.

“A estratégia engloba temas diversos sobre negociações internacionais como questões não tarifárias, propriedade intelectual, regulamentos técnicos, sustentabilidade, mudanças climáticas, temas sanitários e fitossanitários, além dos trabalhos de promoção dos produtos brasileiros para ampliar e conquistar novos mercados e atrair investimentos e propostas comerciais em mercados estratégicos”, revelou Matos.

Segundo Matos, foi criada uma comissão de especialistas do agro que vem apresentando e debatendo junto às entidades do setor a metodologia de trabalhos para consolidar as ações a serem adotadas para alcançar a meta para 2022. “O planejamento estratégico da ampliação e abertura de mercados para o agronegócio foi estabelecido na portaria 1564 do Mapa e essa ação é parte do andamento dos trabalhos”, concluiu.

