A exposição A Condição Básica reúne trabalhos de mais de 30 artistas em Viamão

A Fundação Vera Chaves Barcellos inaugura, no dia 7 de abril, em Viamão, a exposição A Condição Básica, que reúne trabalhos de mais de 30 artistas, entre brasileiros e estrangeiros, pertencentes ao acervo artístico da FVCB.

A mostra conta também com obras dos artistas Elida Tessler e Guilherme Dable, especialmente convidados para a exposição.Fotografias, vídeos, serigrafias, livros de artista, obras gráficas e objetos, além de pinturas, esculturas e colagens integram a nova mostra com organização da Fundação Vera Chaves Barcellos que problematiza a questão da apropriação no universo das artes visuais na contemporaneidade.

Reunindo um diverso conjunto de trabalhos formados a partir de diferentes elementos, alguns alheios ao campo das artes visuais, a exposição apresenta a apropriação como procedimento criativo, reconhecendo o hibridismo e a contaminação como fundamentos integrantes da arte e da cultura.

Entre os destaques internacionais da mostra, temos a reedição da FVCB de um livro de artista do espanhol Julio Plaza (1938–2003) La evolución de la revolución (1972); a obra emblemática da argentina Noemí Escandell (1942), na qual se compara a famosa foto de Chê Guevara morto, rodeado de militares, com A lição de Anatomia, de Rembrand; e o trabalho do italiano Guglielmo Achille Cavellini (1914–1990), no qual o artista se auto mitifica ao lado de grandes figuras da história da humanidade e da arte do passado e da contemporaneidade.

SERVIÇO

Abertura da exposição A Condição Básica

Quando: 07 de ABRIL de 2018, SÁBADO, DAS 11 ÀS 17H.

Onde: Fundação Vera Chaves Barcellos – Av. Senador Salgado Filho, 8450|

Viamão/RS.

Inscrições: info@fvcb.com | (51) 3228-1445 | (51) 9848-5994.

Visitação: até 21 de julho de 2018.

Agendamento prévio das visitas: educativo@fvcb.com | (51) 98229 3031.