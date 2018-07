A faca, tradição do gaúcho, ganha espaço exclusivo na Praça de Alimentação do DC Shopping neste fim de semana

A faca, elemento que faz parte da tradição do gaúcho, ganha espaço exclusivo na Praça de Alimentação do DC Shopping este fim de semana, dias 14 e 15 de julho. Sábado das 10 às 18horas e domingo das 10 às 16 horas, acontece a 10ª Feira Gaúcha da Faca Artesanal, promovida pela Associação Gaúcha de Cutelaria que reúne os associados e produtores de facas artesanais.

Mais de sessenta expositores de várias regiões, Argentina, São Paulo, Curitiba, Brasília, Fronteira Oeste e Serra Gaúcha mostram e comercializam produtos da arte da forja artesanal. São esperados mais de três mil visitantes que vão conferir desde as facas mais simples até exemplares raros e com materiais nobres, os chamados exemplares Premium. Durante a edição de inverno da feira, além de compra, venda e troca, sábado acontece uma das etapas do Campeonato de Forjamento e domingo demonstrações de forja.

É aberta ao público, com entrada gratuita, na Rua Frederico Mentz, 1561, Bairro Navegantes.

