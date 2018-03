A Faders promove um debate sobre as políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades

A Faders – Acessibilidade e Inclusão promove, na terça-feira (27), em Mostardas, o 158º Fórum Permanente da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades. O evento acontece no Auditório Mathias Azambuja Velho, na Rua Bento Gonçalves, em frente à prefeitura de Mostardas.

O objetivo é debater e propor alternativas à implantação de políticas públicas destinadas a esse segmento social nos municípios gaúchos. Como órgão gestor estadual da política pública para área da acessibilidade e inclusão, a Faders busca disseminar esse conceito junto aos 497 municípios do Rio Grande do Sul, interagindo com os gestores públicos e a comunidade.

O evento tem como base a geografia das associações de municípios, valorizando as políticas regionais e destinando espaço para o diagnóstico da realidade dos municípios que integram cada associação. Em Mostardas, a entidade vinculada é a Associação dos Municípios do Litoral Norte.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Faders.

