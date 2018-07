Após falhas no sistema de radar na sexta-feira, aeroportos ainda registraram atrasos e cancelamentos de voos no sábado

Após falhas no sistema de radar de São Paulo na sexta-feira, aeroportos ainda registravam atrasos e cancelamentos de voos nesse sábado. Os aeroportos de Brasília e de Salvador eram alguns exemplos de unidades ainda com problemas.

No início da tarde, os aeroportos de Salvador, Brasília e Congonhas tinham voos atrasados e cancelados, segundo a Infraero. O aeroporto Santos Dumont, no Rio, teve um voo cancelado, para Campos.

No aeroporto de Congonhas, houve casos de voos com atrasos com mais de duas horas, como um da Gol proveniente de Curitiba. Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), dos 89 voos programados nesta manhã em Congonhas, 17 estavam atrasados. Filas de passageiros se estenderam pelos saguões. Ao contrário de sexta, porém, os aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e Viracopos, em Campinas, operavam normalmente nesse sábado.

Segundo a Aeronática, a instabilidade no radar foi provocada por uma “transição” do fornecimento de energia. Foram três momentos de pane: às 23h30min de quinta, às 4h30min e às 10h30min de sexta. O abastecimento foi normalizado ao meio-dia. Mas gerou efeito cascata nos aeroportos: mais de 200 voos atrasaram, e pelo menos outros 20 foram cancelados. Para amenizar os transtornos, os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont estenderam seus horários de funcionamento na madrugada.

Outras falhas

Em 16 de junho, falhas no radar provocaram transtornos aos passageiros nos terminais de Cumbica e Congonhas no mesmo dia. A Aeronáutica citou o caso na nota divulgada nesta sexta. “Não há relação entre o fato ocorrido nesta sexta-feira, envolvendo o fornecimento de energia elétrica, com a instabilidade registrada no dia 16 de junho de 2018, quando uma das placas de telecomunicações precisou ser substituída”, afirmou a Aeronáutica.

Naquela ocasião, em Congonhas, uma peça de um gerador de energia ligado ao sistema de controle do radar queimou, provocando uma pane inesperada e sem precedentes no gerenciamento dos voos, que durou das 8h15min às 9h20min. Por mais de uma hora, foram tomadas “ações de contingenciamento entre as aeronaves nas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba”. Enquanto isso, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, estava sendo registrado uma falha no controle de aproximação de aeronaves quando não há visibilidade, chamado de ILS (Instrument Landing System).

O ILS consiste em um conjunto de sistemas e programas, com rádios, câmeras e softwares e possui várias categorias de uso e controle. O sistema é acionado para ajudar o piloto a realizar o pouso e a decolagem de aviões quando há chuva, nevoeiro ou em condições de degradação, quando não é possível para o piloto realizar as operações com visibilidade da pista, e possui várias categorias de controle.

O maior problema concentrava-se em uma das 4 cabeceiras da pista, a cabeceira 09R, onde o sistema de aproximação para pouso de precisão só voltou a operar totalmente quatro dias depois, em 19 de junho, segundo a FAB.

Investigação sobre interferência em sistema

A investigação começou quando pilotos começaram a relatar interferências no ILS e o sistema era desligado quando as interferências eram notadas. Uma das suspeitas era que os trens da Linha 13-Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), recém-inaugurada para ligar São Paulo a Guarulhos, poderia estar interferindo no controle de pousos no aeroporto.

A hipótese, no entanto, foi descartada após testes. Entre 16 e 19 de junho, aviões-laboratório da FAB, chamados de IU-50 e coordenadas pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), fizeram testes e voos de inspeção em Guarulhos, tentando descobrir as causas do problema.

Durante as verificações, não houve nenhuma interferência no avião laboratório e uma investigação ainda está em andamento para tentar descobrir o que provoca o problema. Entre as suspeitas estão rádios piratas e até a qualidade da energia recebida em Guarulhos. Oficialmente, as apurações ainda estão em andamento.

